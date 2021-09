kurz informiert: Steuerbetrug, Apple-Watch, Xiaomi, Smarte Leuchten

Steuerbetrug online melden

Bei der Jagd nach Steuerbetrügern setzt die Steuerverwaltung in Baden-Württemberg nun auch auf Online-Hinweise aus der Bevölkerung. Eine entsprechende Meldeplattform solle Hinweisgebern "einen sicheren und anonymen Kommunikationsweg" bieten, um Verstöße anzuzeigen, teilte das Finanzministerium in Stuttgart mit. "So können wir Steuerbetrug besser verfolgen und für mehr Steuergerechtigkeit sorgen", sagte Landes-Finanzminister Danyal Bayaz von den Grünen. "Außerdem treiben wir die Digitalisierung voran und ermöglichen eine einfache Kommunikation zwischen Steuerverwaltung und Bürgerinnen und Bürgern."

Produktionsprobleme bei Apple Watch

Apple hat mehreren Medienberichten zufolge Probleme dabei, die neue "Apple Watch Series 7" fertigen zu lassen. Es gebe bei den Produzenten in Asien "kritische Herausforderungen, eine zufriedenstellende Herstellungsleistung" zu erzielen, schreibt etwa das in Japan erscheinende Wirtschaftsblatt Nikkei Asia unter Berufung auf informierte Personen. Grund sei das komplexere Design der Uhr, das einen anderen Produktionsprozess bedeute.

Kurz informiert – auch als Podcast

Xiaomi will E-Autos bauen

Der derzeit zweitgrößte chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat die offizielle Anmeldung seiner neuen Elektroauto-Sparte abgeschlossen. Als Startkapital gibt Xiaomi 10 Milliarden Yuan, etwa 1,31 Milliarden Euro, an. Wie Xiaomi in einem Blog-Beitrag mitteilte, habe das Unternehmen seit der Ankündigung des Einstiegs in das Geschäft mit Elektroautos Ende März etwa 300 Mitarbeiter eingestellt. Derzeit sucht das neue Unternehmen weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unklar ist derzeit noch, wie Xiaomis Strategie aussehen wird, um auf dem Automobilsektor Fuß zu fassen. Auch über geplante Fahrzeugtypen ist nichts konkretes bekannt. Xiaomi scheint aber einen Schwerpunkt auf autonomes Fahren legen zu wollen.

Philips Hue integriert Spotify

Der smarte Beleuchtungsanbieter Philips Hue hat seine Smartphone-App um eine Spotify-Integration erweitert. Wer einen entsprechenden Account des Musikstreaming-Anbieters besitzt, kann seine Philips Hue-Leuchtmittel ab sofort passend zur laufenden Musik leuchten lassen. Die Philips-Hue-App wertet den aktuell laufenden Musiktitel anhand der Metadaten aus und gibt das daraus erzeugte Lichtskript an die Leuchtmittel weiter. Je nach Tempo der Musik leuchten die eingebundenen Lampen in unterschiedlichen Farben und Intensität.

