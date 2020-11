kurz informiert: Verschlüsselung, US-Wahl, Kündigung, Hyperloop

EU-Regierungen planen Verbot sicherer Verschlüsselung

Überschattet von den Eindrücken des Wiener Terroranschlags, haben sich die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten darauf verständigt, sichere Verschlüsselung EU-weit praktisch zu verbieten. Das geht aus dem geheimen Entwurf einer geplanten Deklaration des EU-Ministerrats hervor, die der Österreichische Rundfunk veröffentlicht hat. Zwar betont das Dokument zunächst die Bedeutung der Verschlüsselung und gelobt, sie zu fördern, doch dann wird nach "innovativen Ansätzen" und technischen Lösungen zur Brechung der Verschlüsselung verlangt. Offenbar wollen die Regierungen alle Dienstebetreiber dazu zwingen, Hintertüren in ihre Verschlüsselung einzubauen. Der Resolutionsentwurf heißt offiziell "Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung".

Joe Biden gewinnt US-Wahl – Atempause für die Welt nach Trump

Mehr als 24.000 Tweets und mehr als 22.000 Unwahrheiten: Donald Trump hat die USA und die Welt mit seinem Twitter-Account vier Jahre lang in Dauer-Stress versetzt. Nun hat der Demokrat Joe Biden die Wahl zum Präsidentenamt gewonnen. Doch obwohl inzwischen jeder weiß, für was Trump steht, stimmte immer noch fast jeder zweite Wähler für ihn. Die Überwindung dieser Spaltung in der US-Gesellschaft dürfte eine der größten Herausforderungen für Biden werden.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast.

Online-Vertragskündigungen einfacher gestalten

Die Justizministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Katy Hoffmeister, plädiert für übersichtlichere und einfachere Kündigungen von online abgeschlossenen Verträgen. Einen entsprechenden Beschlussvorschlag wolle sie bei der Video-Justizministerkonferenz der Länder Ende November einbringen, teilte das Ressort in Schwerin mit. Unternehmen sollten verpflichtet werden, für die Kündigung einen Button anzubieten, der ebenso leicht auffindbar ist wie der beim Vertragsabschluss, schlägt die CDU-Ministerin vor.

Erste Testfahrt mit Passagieren im Virgin Hyperloop geglückt

Auf einer Teststrecke in Nevada sind erstmals Menschen mit einer Kapsel in dem futuristischen Hochgeschwindigkeitstransportsystem Hyperloop gefahren. Der Meilenstein gelang dem US-Unternehmen Virigin Hyperloop, das das von Elon Musk konzipierte System zur Marktreife bringen will. Auf der 500 Meter langen Teststrecke erreichte die Kapsel mit ihren Passagieren innerhalb von 6,25 Sekunden eine Geschwindigkeit von über 170 Kilometern pro Stunde. Dieser Wert entspricht der Beschleunigung der schnellsten Sportwagen.

