kurz informiert: t-online, Samsung Galaxy-Geräte, Spotify, c't-Sonderheft

t-online schränkt Gmail-Zustellung ein

Seit gut einer Woche sorgt eine von Gmail ausgehende Spam-Welle dafür, dass t-online mit der Zustellmenge der Mails nicht mehr klarkommt und deshalb die Annahme massiv einschränkt. t-online-Kunden berichten von Verzögerungen oder Blockierungen. Gegenüber heise online versicherte das Unternehmen, dass erfolgreich versendete Nachrichten nicht verlorengingen, aber unter Umständen verzögert zugestellt würden. Teils brauche es sogar mehrere Sendeversuche, bis eine Mail von Gmail-Accounts ihr Ziel erreiche.

Sicherheitsupdates für Samsungs Galaxy-Geräte

Der koreanische Unterhaltungselektronikhersteller Samsung will seinen Galaxy-Geräten länger und regelmäßiger Sicherheitsupdates als bisher spendieren. Auch Geräte der Unter- und Mittelklasse sollen mindestens vier Jahre lang damit versorgt werden. Samsung sieht im verlängerten Support ein Kaufargument für Konsumenten und einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern. Galaxy-Geräte sollen nun für mindestens vier Jahre nach Erstveröffentlichung regelmäßig Sicherheitsupdates erhalten, sagt Samsung in einer Mitteilung von Montag.

Spotify bietet bessere Tonqualität – gegen Aufpreis

Spotify verspricht seinen Nutzern mehr Ohrenschmaus, allerdings gegen Aufpreis. Der Zugang zu High-Fidelity-Audio – genannt Spotify HiFi – wird über ein separates Abonnement erfolgen, der genaue Preis steht noch nicht fest. Der Dienst werde noch dieses Jahr, vorerst aber nur in "ausgewählten Märkten" verfügbar sein, teilt Spotify mit. Konkurrierende Plattformen wie zum Beispiel Tidal bieten das bereits jetzt an. Auch Konkurrent Amazon hat bereits 2019 sein Angebot "Amazon Music HD" gestartet.

Kurz informiert – auch als Podcast Die wichtigsten News des Tages komprimiert auf 2 Minuten liefert unser werktäglicher News-Podcast. Wer Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant benutzt, kann die News auch dort hören bzw. sehen. Bei Alexa einfach den Skill aktivieren oder Google Assistant sagen: "Spiele heise Top". Alexa

iTunes

RSS: Audio-Feed für Podcatcher

RSS: Video-Feed für Podcatcher

SoundCloud

Spotify

YouTube

c't-Sonderheft Home & Office ab jetzt verfügbar

Wie sich der heimische Arbeitsplatz einrichten und optimieren lässt, damit befasst sich das neue c’t-Sonderheft Home & Office. Die Redaktion hat Software, Headsets und Webcams für den Einsatz in Videokonferenzen getestet. Für den Austausch mit den Kollegen zeigt der Ratgeber, worauf man unter anderem bei Microsoft Teams oder beim E-Mailen achten sollte. Weitere Themen sind rechtliche Bedingungen und wie man datenschutzkonform Dateien aufbewahrt und austauscht. Das 170-seitige Sonderheft wendet sich an Arbeitnehmer und Selbstständige ebenso wie an Admins und Firmenchefs und ist gedruckt oder als PDF im heise shop erhältlich.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(sy)