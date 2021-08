l+f: Auch Hacker haben Lieder

Bei der diesjährigen Blackhat-Konferenz in den USA wurden die Pwnie Awards vergeben. Zwischen Kategorien wie Best Server-Side Bug und Most Epic Fail war wieder die Kategorie "Best Song" mit dabei. Es gewann dieses Jahr der Ransomware-Song von Forrest Brazeal. Im Hochkant-Video singt er von Ransomware und beschuldigt Mathematik die Verschlüsselung von schlecht gesicherten Computersystemen erst zu ermöglichen. Dabei begleitet er sich auf dem Klavier.

Im vergangenen Jahr hatte eine Parodie auf Lady Gaga gewonnen, die statt Pokerface von einem Seitenkanal-Angriff auf die Stromversorgung namens Powertrace sang.

Nominiert waren:

Chase Login: Ein Rap-Song über Scammer, die Banken betrügen und Konten leerräumen.

Ransomwave: Elektronische Beats mit einem bedrohlich-klingenden Nachrichtenausschnitten im Hintergrund.

The Zoom Song: Verbindungsprobleme in Zoom? Die Kollegen sind stumm geschaltet und merken es nicht? Dieser Song ist für euch!

Obieseance: Ein Zusammenschnitte von Vorträgen und anderem Material von Frauen im Cybersecurity-Bereich.

Miss Configuration: Das Video wurde von der Cybersecurity Firma Adaptive Shield als Werbung eingereicht. Deshalb kann das Video nicht eingebettet werden.

Frühere Gewinner der Pwnie Awards waren unter anderem Dual Core und auch der Hacker Geohot, der darüber rappte, dass er von Sony verklagt wird.

(ako)