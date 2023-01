l+f: Auf der dunklen Seite des Internets verdient man 20.000 US-Dollar im Monat

Sicherheitsforscher von Kaspersky haben im Darknet Stellenanzeigen analysiert. Vor allem kriminelle Entwickler können dort unter Umständen richtig abkassieren.

Der Online-Schwarzmarkt tummelt sich im Darknet. Dort kann man neben beliebigen Drogen auch Trojaner kaufen. Malware-as-a-Service ist ein großes Geschäft und mit quasi All-in-One-Paketen können auch Kriminelle ohne IT-Background Ransomware-Kampagnen starten. Doch die ganze Infrastruktur und der Schadcode kommen nicht von irgendwoher, dafür sind IT-Fachkräfte nötig.

Die Forscher geben in ihrem Bericht an, rund eineinhalb Jahre lang Stellenanzeigen in 155 Darknet-Foren ausgewertet zu haben. Laut den Ergebnissen suchen die "Arbeitgeber" vor allem nach Personal, um Malware-Code zu entwickeln und IT-Infrastrukturen aufzubauen und zu warten.

Schnell reich. Oder doch nicht?

61 Prozent der Anzeigen sollen sich an Entwickler richten. Den Forschern zufolge sind für so eine Stelle bis zu 20.000 US-Dollar pro Monat drin. Für IT-Fachleute dokumentierten sie Löhne von 1300 bis 4000 US-Dollar. Letzterer Betrag ist für Reverse Engineers drin.

Am Ende schließen sie ihren Bericht aber damit, dass die versprochenen Gehälter oft nur eine Illusion sind und man im Darknet nicht unbedingt mehr verdient als auf der legalen Seite.

