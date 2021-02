macOS 11.3: Diverse Verbesserungen geplant

Apple bereitet aktuell das Erscheinen von macOS 11.3 vor. Die neue Big-Sur-Version, die seit kurzem in einer zweiten Beta vorliegt, kommt laut dem Konzern mit einer Reihe von Neuigkeiten, die Verbesserungen in mehreren Bereichen versprechen.

Safari und iOS-Apps auf M1-Macs

So wird Apples hauseigener Browser Safari in Big Sur über eine leichter anpassbare Startseite verfügen, bei der Nutzer die verschiedenen Abschnitte neu anordnen können – inklusive Leseliste, Favoriten und Siri-Vorschlägen. Neu integriert ist die Web-Speech-API, mit der Entwickler Spracherkennung in Websites einbauen können. Die Schnittstelle für Erweiterungen erlaubt es künftig, nicht nur Veränderungen an vorhandenen Seiten vorzunehmen, sondern Ergebnisse auch auf neuen Tabs auszuliefern.

Apple verspricht auf M1-Macs zudem eine überholte Darstellung von iOS- und iPadOS-Apps. Diese lassen sich nun in größeren Fenstern öffnen, "wenn es die Bildschirmgröße erlaubt". In den Systemeinstellungen ist es möglich, Tastaturbefehle als Alternative zur Touch-Eingabe genauer zu konfigurieren.

Erinnerungen, Apple Music, Spiele

Die Erinnerungen-App kommt mit neuen Sortiermöglichkeiten (Titel, Priorität, Erstellungs- und Fälligkeitsdatum). Es ist eine manuelle Verschiebung nach oben und nach unten möglich, was auch in intelligenten Listen erlaubt wird. Erinnerungen kann To-Do-Listen zum Abhaken ausdrucken. In Apple Music werden einige Funktionen übernommen, die es bereits unter iOS gibt. So liefert die "automatische Wiedergabe" stets frische Musik. Die neuen "City Charts" zeigen beliebte Musik nach Großstädten auf dem Planeten und Live-Konzerte werden je nach Nutzergeschmack offeriert.

Apple hat außerdem die Unterstützung neuer Spielecontroller für macOS 11 angekündigt. Dazu gehören Xbox Series X Wireless Controller oder Sony DualSens Wireless Controller. Diese lassen sich dann unter anderem in Apples Spieledienst Arcade verwenden. macOS 11.3 dürfte in den kommenden Wochen erscheinen; Beobachter rechnen mit einer Verfügbarmachung im März. (bsc)