macOS 11 Big Sur: Probleme beim Erstellen startfähiger Backups

Fehler in macOS Big Sur verzögern offenbar die Anpassung einer altgedienten Backup-Anwendung. Bisher sei es nicht möglich, ein startfähiges Backup von macOS 11 zu erstellen, wie Dave Nanian, Entwickler des Programms SuperDuper!, erklärte. Selbst Apples neues, hauseigenes Tool "Apple Software Restore – ASR" zum Klonen von Laufwerken mit dem Dateisystem APFS sei dazu immer noch nicht in der Lage.

Backup-Tool wartet auf Apple-Bugfix

Aus diesem Grund gibt es bislang keine Beta der Backup-Software für macOS 11, schreibt Nanian. Es existiere nicht einmal eine "interne Alpha-Version" von SuperDuper!, weil diese die "eigenen Ansprüche" nicht erfüllen könne. Man hoffe nun darauf, dass Apple die Probleme mit ASR doch noch beseitigt, um Programmen von Drittentwicklern das Erstellen von bootfähigen Backups zu ermöglichen. "Wir stecken gewissermaßen fest während wir auf den König warten", so der Entwickler.

macOS 11 Big Sur befindet sich aktuell noch in der öffentlichen Betaphase, dürfte aber schon bald für die Allgemeinheit freigegeben werden. Gewöhnlich erscheinen Apples große macOS-Updates Ende September oder Anfang Oktober.

"Signed System Volume" von Big Sur macht Klon-Probleme

Das Problem besteht darin, dass das Hersteller-Tool Apple Software Restore nicht richtig mit dem in macOS 11 signierten Systemlaufwerk ("Signed System Volume") zusammenspielt. Aus diesem Grund seien die von ASR erstellten Kopien nicht bootfähig, erläutert der Entwickler des Backup-Tools Carbon Copy Cloner. Man arbeite aber mit Apple daran, die Probleme auszuräumen. Ein Zeitplan dafür scheint jedoch noch nicht vorzuliegen, ob der Fix noch vor der Veröffentlichung von Big Sur erfolgt, bleibt offen.

Ein Fehler in macOS Catalina 10.15.5 vereitelte jüngst bereits vorübergehend, neue bootfähige Mac-Backups anzulegen – das hat Apple in der aktuellen Version 10.15.6 wieder korrigiert. Ein von Carbon Copy Cloner (CCC) genutzter Workaround lässt sich nun auch für macOS 11 verwenden, schreiben die Entwickler: Man könne einfach macOS Big Sur über das mit CCC angelegte Backup installieren, um es so startfähig zu machen. Im Unterschied zu SuperDuper! testet Carbon Copy Cloner bereits eine Version, die für macOS 11 ausgelegt ist.

