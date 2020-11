macOS 11 Big Sur: Software-Hersteller warnen Musiker vor dem Update

Noch in dieser Woche will Apple macOS 11, Codename Big Sur, offiziell veröffentlichen. Das Betriebssystem ist unter anderem Voraussetzung für den Umstieg auf die M1-Prozessoren, die am vergangenen Dienstag vorgestellt wurden. Es soll jedoch auch für Intel-Rechner zahlreiche Neuerungen, darunter Performance-Verbesserungen und stärkere Absicherungen des Safari-Browsers mit sich bringen.

Speziell Musiker, die Macs produktiv einsetzen, sollten mit dem Update auf macOS11 Big Sur jedoch warten. Zahlreiche Hersteller von Soft- und Hardware geben im Vorfeld Warnungen aus, dass ihre Geräte mit Big Sur eventuell nicht laufen. Dazu zählen beispielsweise der Synthesizer-Hersteller Elektron und der Interface-Anbieter Universal Audio. Bislang sind uns nur vereinzelte Hersteller wie Celemony und RME bekannt, die grünes Licht für Big Sur geben.

Musiker sollten deshalb vor dem Update auf den Webseiten der Hersteller nachsehen, ob entsprechende Treiber und Updates für ihr System bereitstehen. In den vergangenen Jahren zogen sich die nötigen Hersteller-Updates für neue macOS-Versionen bis über die Weihnachtsferien hin. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage könnte sich die Zeitspanne dieses Mal bis ins kommende Jahr hinziehen. In jedem Fall ist vor dem Update ein komplettes Backup zu empfehlen, um im Ernstfall zurück zur aktuellen Konfiguration zu kommen. Einen recht umfangreichen Überblick über die Gesamtsituation speziell für Musiker gibt der US-Lieferant Sweetwater auf seiner Webseite.

(hag)