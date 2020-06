macOS 11 Big Sur bekommt neues Design und unterstützt Apples ARM-CPUs

Apple hat auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC 2020 (siehe Mac & i-Liveticker) macOS 11 angekündigt. Nach 16 Versionen erhöht Apple nunmehr die beiden ersten Stellen der Versionsnummer. Der Codename "Big Sur" steht für einen 100 km langen Küstenstreifen in Kalifornien.

Neue Bedienoberfläche für Macs

Eine der wesentlichen Neuerungen von macOS 11 Big Sur ist das an iPadOS angelehntes Interface-Design. So ähnelt etwa das überarbeitete Dock mit den neuen quadratischen Icons dem von Apples Tablet-Betriebssystem. Die Fensterecken sind stärker abgerundet; Regler und Schalter gleichen an vielen Stellen dem iPad-Vorbild. Die Symbolleiste verschmilzt stärker mit dem Inhalt und zumindest die System-Anwendungen haben keine Titelleiste mehr. Laut Software-Designchef Alan Dye schaffe man mit der Übernahme der Symbolsprache von iOS mehr Klarheit und sorge damit für einfachere Bedienung. Die Menüleiste und Menüs wurden kaum verändert, erscheinen jetzt aber transparenter.

Das von iOS bekannte Control Center gibt es nun ebenfalls für macOS. Damit lassen sich Aspekte wie der Dunkelmodus mit wenigen Klicks über die Menüleiste umschalten. Auch die für iOS 14 angekündigten flexibleren Widgets halten Einzug in der Mitteilungszentrale.

Renovierte Systemprogramme

Apple hat alle wichtigen mitgelieferten Anwendungen an die neue Designsprache angepasst und teils mit neuen Icons ausgestattet. Der Finder ähnelt der Dateien-App von iPadOS, scheint aber keine Funktionen zu verlieren.

Die Nachrichten-App hat Apple mit dem ebenfalls erweiterten Framework Catalyst direkt von iPadOS auf den Mac portiert. So kann man endlich Nachrichten mit Memojis verschicken und Avatare am Mac erstellen. Zudem beherrscht die Mac-Version nun Gruppenchats.

Die Karten-App liegt ebenfalls in einer portierten Catalyst-Fassung vor und erbt Features wie Indoor-Karten, Lookaround und die Städteführer von iOS/iPadOS 14.

Die größte Überarbeitung hat Safari erfahren. er Browser soll JavaScript bis zu 50 Prozent schneller ausführen als Google Chrome. Man kann zudem erfahren, wie eine Website den Benutzer trackt. Safari überwacht gespeichert Passwörter und meldet, ob die zugehörigen Websites Teil eines bekannten Hacks waren. Browser-Erweiterungen sind stärker abgesichert und lassen sich auf bestimmte Websites beschränken oder nur temporär erlauben. Der integrierte Übersetzer übersetzt Text in Echtzeit. Vermutlich passiert das wie bei iOS 14 nur auf dem Gerät ohne Zuhilfenahme eines Webdienstes. Des Weiteren gibt es eine überarbeitete Startseite und Tabs mit Favicons und Miniatur-Vorschau.

Unterstützung für Apple-eigene CPUs

Wie Apple ebenfalls auf der WWDC-Keynote angekündigt hat, bekommen künftige Macs nun ebenfalls eine von Apple entwickelte CPU auf Basis von ARM-Architektur. macOS 11 läuft darauf nativ. Alle System-Apps liegen im Universal-2-Format bei und funktionieren somit weiterhin auch auf Intel-Macs. Das App-Bundle enthält den Code aller unterstützten Plattformen. Microsoft und Adobe arbeiten laut Apple bereits an der Portierung Ihrer Apps wie Office und Photoshop für die neue CPU-Linie. Laut Craig Federighi soll die Portierung dank Xcode für Entwickler nur wenige Tage in Anspruch nehmen.

In Erinnerung an den Wechsel von PowerPC auf Intel nennt Apple die Kompatibilitätsschicht „Rosetta 2“. Damit laufen noch nicht portierte Programme ohne Änderung und mit laut Ankündigung guter Performance auf ARM-Macs. Apple demonstrierte dies mit dem 3D-Modeller Maya. Apps werden bei der Installation automatisch in neuen Code übersetzt. Es findet also keine rechenintensive Echtzeit-Emulation der Intel-CPU statt.

Bild 1 von 9 macOS 11 (9 Bilder) Aha. aus macOS 10.15 wird maOC 11 - und heißt Big Sur! Das ist ein Küstenstreifen im US-Bundesstaat Kalifornien.



Verbesserungen bei Catalyst

Das Framework Catalyst, mit dem Entwickler iPad-Apps leicht auf macOS portieren können, erlaubt nun die pixelgenaue Gestaltung von Bedienoberflächen und soll eine bessere Menü-API enthalten. Hier reagiert Apple auf die Kritik vieler Entwickler, dass via Catalyst wesentliche macOS-Features bislang nicht erreichbar waren.

Erscheinungstermin

Das kostenlose Upgrade auf macOS 11 wird voraussichtlich im Herbst 2020 an Endkunden ausgeliefert. Entwickler können eine Beta-Version üblicherweise noch am Montagabend laden.

Updates der Meldung:

20:52 Neuer Abschnitt zur ARM-Unterstützung.

21:21 In der Meldung war zunächst von macOS 10.16 die Rede. Der Versionsnummer wurde auf macOS 11 korrigiert.

21:42 Details zum neuen Design ergänzt.

21:42 Weitere Informationen für die ARM-Unterstützung hinzugefügt.

21:42 Richtigstellung: Rosetta 2 ist keine CPU-Emulation.

22:15 Neue Abschnitte zu den Systemprogrammen und Catalyst

(wre)