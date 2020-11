macOS 11: Startfähige Backups vorerst nur mit Workaround

Carbon Copy Cloner ist das erste Backup-Tool zum Erstellen startfähiger Datensicherungen von macOS 11. Die neue Version 5.1.22 von Carbon Copy Cloner ist jetzt "offiziell für Big Sur qualifiziert", wie der Entwickler mitteilte. Das Anlegen eines bootbaren Backups lässt sich vorerst allerdings nur per manuellem Workaround durchführen: Man müsse Big Sur über eine mit Carbon Copy Cloner (CCC) erstellte Datensicherung installieren, um das Backup startfähig zu machen, erläutert der CCC-Entwickler Mike Bombich.

macOS Big Sur mit signiertem Systemlaufwerk

Schwierigkeiten bereitet den Backup-Tools das in macOS 11 von Apple signierte Systemlaufwerk ("Signed System Volume"). Das Systemlaufwerk ist kryptographisch vom Hersteller versiegelt, erläutert Bombich, kopiert man es wie bisher gewohnt einfach auf ein anderes Laufwerk, ist es ohne Apples Siegel nicht bootfähig.

Apple bietet zwar das hauseigenes Werkzeug "Apple Software Restore – ASR" zum Klonen von Laufwerken an und unterstützt damit inzwischen auch das eigene Dateisystem APFS, doch scheint das Tool noch nicht umfassend für macOS 11 Big Sur bereit: Die derzeit bestehenden Bugs in ASR werden bis zur allgemeinen Freigabe des Betriebssystems wohl auch noch nicht bereinigt sein, betont der Entwickler – entsprechend müsse vorerst der Workaround zum Einsatz kommen. Man habe das Prozedere mit CCC ausführlich getestet.

Workaround wohl nur vorübergehend erforderlich

In "naher Zukunft" kann das Backup-Tool dann voraussichtlich auf ASR setzen, um das signierte Systemlaufwerk von Macs mit Big Sur zu klonen. Die Sicherung der Nutzerdaten übernehme weiterhin die eigene Kopierroutine von Carbon Copy Cloner. Dann werden sich startfähige Backups von macOS auch wieder automatisiert erstellen lassen, so Bombich. macOS 11 bringe die größten Änderungen bei macOS in rund 20 Jahren, man habe allein rund ein Viertel- bis Halbjahr gebraucht, nur um CCC unter macOS 11 lauffähig zu machen – Zeit, die für die Umsetzung neuer Funktionen dann fehle.

(lbe)