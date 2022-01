macOS 12.2 Monterey: Bluetooth-Geräte halten manche Macs wach

Bluetooth-Bug in macOS 12.2 Monterey: Apples jüngstes Update kann offenbar zu Problemen mit manchen Bluetooth-Eingabegeräten und -Accessoires führen, die den Ruhezustand beeinträchtigen. Macs wechseln dadurch unter Umständen nicht zuverlässig in den Ruhezustand oder werden aber durch Funkverbindungen ständig aufgeweckt, wie Nutzer berichten. Bei Desktop-Macs schaltet sich in diesem Fall zwar meist der Bildschirm ab, der Ruhezustand scheint aber nicht richtig einzutreten, so laufen etwa externe Speichermedien wieder hörbar an.

MacBook-Akku läuft über Nacht leer

Besonders störend ist das Problem allerdings bei MacBooks, die nicht mit dem Netzteil verbunden sind: Der Akku könne dadurch über Nacht komplett leergesaugt werden, statt wie gewohnt nur einen minimal niedrigeren Ladezustand anzuzeigen. Am nächsten Morgen ist das MacBook dann leergelaufen statt einsatzbereit.

Betroffene Nutzer berichten unter anderem im Macrumors-Forum, dass in den Log-Dateien der Energieverwaltungs-Tools pmset Hinweise auf die ständigen Bluetooth-Verbindungen auftauchen, darunter "DarkWake from Deep Idle" oder "DarkWake from Normal Sleep". Ein klarer Auslöser zeichnet sich bislang nicht ab, auch Besitzer von Apple-Accessoires wie Magic Keyboard und Magic Trackpad berichten von dem Problem seit Installation des wenige Tage alten macOS 12.2. Es kann sich offenbar auf Intel-Macs ebenso wie auf neueren M1-Macs zeigen. Der Fehler wurde bereits als Bug-Report an Apple gemeldet.

Workaround: Bluetooth abschalten

Als Workaround wird das Abschalten von Bluetooth gehandelt, bevor der Mac in den Ruhezustand geschickt wird – allerdings müssen Nutzer dann ständig daran denken oder den Vorgang erst automatisieren. Auch lässt sich der Mac dann nicht länger über ein Bluetooth-Gerät aufwecken. Alternativ ist natürlich auch ein komplettes Herunterfahren möglich, aber ebenfalls wenig komfortabel. Schon seit Veröffentlichung von macOS 12 Monterey berichten Nutzer davon, dass Bluetooth-Accessoires ihren Mac ungewollt aufwecken. Eine erweiterte Einstellung in macOS, mit der sich das Aufwecken des Betriebssystems durch Bluetooth-Geräte deaktivieren lässt, gibt es in Version 12 nicht mehr.

(lbe)