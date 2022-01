macOS 12.3: Apple wirft mitgeliefertes Python raus

Apple streicht weitere Bestandteile aus macOS Monterey. Die kommende Version 12.3 entfernt das bislang noch mitgelieferte Python 2.7, wie aus den Veröffentlichungsnotizen der ersten Beta des Betriebssystem-Updates hervorgeht. Entwickler sollten Python 3 oder alternativ "eine andere Sprache" verwenden, heißt es bei Apple. Python 3 hat das Unternehmen nie als Teil von macOS ausgeliefert.

Mehrere Skriptsprachen, darunter neben Python auch Ruby und Perl gelten bei dem Konzern schon seit Längerem als "abgekündigt". Um Kompatibilität mit älterer Software sicherzustellen, wurden sie bislang aber weiterhin als Bestandteil des Betriebssystems ausgeliefert. Für die veraltete Python-Version kommt bald also das Aus.

Entwickler sollen benötigte Runtime mitliefern

Mac-Anwender müssen je nach persönlichem Bedarf ihre gewünschten Skriptsprachen dann selbst installieren und pflegen. Entwicklern empfiehlt Apple, ihre Programme zusammen mit der benötigten Laufzeitumgebung auszuliefern. Sollte das bei älteren Apps und Tools, die auf Python setzen, noch nicht der Fall sein, dürften diese ab macOS 12.3 nicht mehr korrekt oder gar nicht mehr funktionieren. Aus macOS 12 Monterey wurde auch PHP entfernt.

In macOS integrierte UNIX-Tools bewarb Apple lange Zeit als großen Vorteil der Plattform, scheint aber nicht weiter gewillt zu sein, die Arbeit für Integration und Pflege der Skriptsprachen zu übernehmen.

Aus für Kernel-Extensions von Cloud-Diensten

Parallel mistet Apple auch bei Kernelerweiterungen von Dritt-Entwicklern weiter aus: In macOS 12.3 werden die bislang noch für die Finder-Integration eingesetzten Kernel-Extensions von Dropbox und Microsoft OneDrive nicht länger verfügbar sein, schreibt Apple. Beide Cloud-Dienste setzen künftig deshalb auf Apples File-Provider-Framework, OneDrive liefert die neue Version seines Mac-Clients bereits für Monterey aus, Dropbox hat eine Beta im März in Aussicht gestellt – und vor Problemen mit reinen Online-Dateien in macOS 12.3 gewarnt.

[Update 28.1.2022 15:20 Uhr] In der Headline wurde deutlicher gemacht, dass die bislang mitgelieferte Python-Version aus macOS 12.3 entfernt wird.

