macOS 12.3: Beta kann Catalina-Installation beschädigen

Apple warnt potenzielle Betatester der nächsten macOS-Versionen davor, diese auf Maschinen mit bestimmten Merkmalen zu installieren. Schlimmstenfalls droht Datenverlust beziehungsweise ein selbstgenerierter Denial of Service des Mac via Boot-Schleife. Betroffen sind User, die bislang noch auf macOS Catalina (10.15) als Hauptbetriebssystem setzen und nun planen, macOS 12.3 Beta (Monterey) oder macOS 11.6.4 Beta (Big Sur) in einer eigenen Partition zu installieren.

Red Alert im Beipackzettel

Im frisch aktualisierten Beipackzettel zu den nächsten Vorabversionen heißt es in einem in Rot überschriebenen Warnkasten, dass sowohl die Betas von macOS 12.3 als auch 11.6.4 zu zuvor vorhandenen Catalina-Installationen inkompatibel sind, sofern die – von Apple üblicherweise empfohlene – SSD-Verschlüsselung FileVault aktiv ist.

"[This] might cause a boot loop when attemptng to log back into the previous volume", schreibt der Konzern konkret. Bei einem Rückkehrversuch zu Catalina versagt also das Einloggen und man ist in einer Boot-Schleife gefangen. Apple macht bislang keine Angaben dazu, wie man in diesem Fall den Rechner wieder in Betrieb nimmt. Aus der Boot-Schleife könnte es potenziell kein reguläres Entkommen geben, was dann auch einen Datenverlust mit sich brächte – die Maschine müsste dann im Systemrettungsmodus (Recovery) neu eingerichtet werden, samt Löschung der vorhandenen Partitionen.

FileVault abdrehen

Unüblich ist es nicht, eine macOS-Beta in einer eigenen Partition zu betreiben: Apple hat dazu sogar eine eigene Anleitung parat. Normalerweise wird davon das alte Betriebssystem nicht tangiert. Wem jedoch ein eigener Mac für solche Versuche zur Verfügung steht, sollte lieber diesen nehmen und auf Produktionsmaschinen generell keine Betaversionen installieren. Der Sprung von Catalina zu Monterey bringt zahlreiche Veränderungen der unterliegenden Low-Level-Dienste mit.

Warum die Boot-Schleife ausgerechnet mit den jüngsten Betas auftritt, ist unbekannt – auch in Bezug auf die Verwendung von Filevault. Als möglicher Workaround bietet sich an, die Verschlüsselung vor Installation der Beta zu deaktivieren; das dauert allerdings einen Moment. macOS 12.3 bringt einige interessante neue Funktionen mit. Dazu gehört die Freigabe der lange erwarteten Universal-Control-Fernsteuerung, mit der man von einem Mac aus andere Maschinen inklusive iPads bedienen kann (sowie von iPads aus auch Macs). (bsc)