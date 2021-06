macOS 12 Monterey: Apple wirft PHP raus

macOS 12 Monterey soll wohl ohne PHP ausgeliefert werden: In der ersten Beta des für Herbst angesetzten Betriebssytem-Updates fehlt die Skriptsprache, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion berichten. Apples Veröffentlichungsnotizen zur Monterey-Beta führen die Änderung bislang nicht auf.

Im hauseigenen Entwicklerforum erklärte ein für Entwickler-Tools zuständiger Mitarbeiter auf Nachfrage nur lapidar, PHP sei in macOS 12 entfernt worden. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

PHP seit Mac OS X 10.0.0 an Bord

PHP ist seit macOS respektive Mac OS X 10.0.0 ein Bestandteil des Betriebssystems – bis hin zu macOS 11 Big Sur. Apple warnt dort allerdings bereits, dass PHP nur noch enthalten ist, um die "Kompatibilität mit veralteter Software" sicherzustellen. PHP werde mit einer "zukünftigen Version" des Betriebssystems entfernt, das scheint nun also macOS 12 zu werden.

In macOS steckt derzeit noch die veraltete PHP-Version 7.3.24 statt der aktuellen Version 8. Zur Einrichtung einer Web-Entwicklungsumgebung lässt sich die neue Version der Skriptsprache weiterhin über gängige Wege auf den Mac bringen, etwa Homebrew oder MacPorts.

Ruby, Python und Perl schon abgekündigt

Zur Entwicklerkonferenz WWDC 2019 hat Apple bereits in Aussicht gestellt, auf eine Vorinstallation mehrerer Skriptsprachen künftig zu verzichten – sie werden seitdem als "abgekündigt" geführt. Namentlich wurden damals Ruby, Python und Perl genannt, nicht aber PHP. Apple empfiehlt Entwicklern seitdem, eine benötigte Laufzeitumgebung mit dem jeweiligen Programm mitzuliefern, statt darauf zu vertrauen, dass diese im Betriebssystem enthalten ist. Das vermeide Probleme, so der Hersteller. Ältere Software dürfte in vielen Fällen allerdings nicht mehr angepasst werden.

Die eingebauten UNIX-Tools von macOS bewarb Apple lange als besonderen Vorteil der Plattform. Die Skriptsprachen nicht mehr standardmäßig mitzuliefern und zu pflegen, sei "in philosophischer Hinsicht eine große Sache", merkten Entwickler damals schon an.

