macOS 12 Monterey mit PDF-Problemen

PDF-Dateien zeigen in macOS 12 unter Umständen nicht alle Elemente an. Ein Bug sorgt dafür, dass Bilder in manchen PDF-Dokumenten überhaupt nicht mehr oder aber mit Darstellungsfehlern eingeblendet werden. Das Problem lässt sich sowohl in Apple-Programmen wie dem Browser Safari beobachten als auch in PDF-Software von Drittentwicklern, darunter etwa PDF Expert, PDFpen, GoodNotes und Notability. Der Fehler zeigt sich in PDF Expert und GoodNotes auch in iPadOS 15.

Dritt-Apps auch betroffen

Das Entwicklerstudio Readdle von PDF Expert verwies auf Nachfrage von Mac & i auf eine offenbar fehlerhafte Komponente des Betriebssystems, die von dem Tool für die Anzeige der PDF-Dateien verwendet wird – man könne dies nicht beeinflussen und hoffe auf ein Update. Ob spezifische Elemente eines PDFs das Problem auslösen, bleibt vorerst unklar.

Die Apple-App "Vorschau" nutzt offenbar eine andere Komponente zum Rendering der PDF-Dateien: Dort lässt sich der Bug nämlich nicht reproduzieren, PDFs werden vollständig dargestellt. Auch andere PDF-Viewer wie etwa PDF Reader Pro, PDF Viewer Pro by PSPDFKit und Foxit PDF Reader zeigen Dokumente richtig an.

Größenänderung zeigt fehlende Elemente

Der Fehler tritt nur in bestimmten Zoom- respektive Vergrößerungsstufen auf. Ein Ändern der Darstellungsgröße kann die fehlenden Elemente also oft wieder zum Vorschein bringen. Wer über auffällige Leerstellen in Dokumenten stolpert oder Inhalte vermisst, kann durch Änderung der Vergrößerung prüfen, ob die Elemente eigentlich vorhanden sind.

Ob Apple bereits an der Beseitigung des Fehlers arbeitet, ist bislang nicht bekannt. Die finale Betaversion von macOS Monterey 12.2 scheint das Problem jedenfalls nicht zu beseitigen. Apple hatte zuletzt mit macOS 10.12 und 10.13 für massive Fehler bei der PDF-Darstellung gesorgt: Damals kam es unter anderem zu Darstellungsfehlern und Abstürzen. Ausgelöst wurden die Fehler offenbar durch Apples Neuentwicklung des Frameworks PDFKit. Es dauerte viele Monate, bis Apple die Fehler schließlich ausgemerzt hatte. (lbe)