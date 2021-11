macOS Server streikt unter Monterey

Apple ist es bislang nicht gelungen, die macOS-Server-App an sein jüngstes Betriebssystem anzupassen – obwohl macOS 12 alias Monterey bereits seit dem 25. Oktober offiziell verfügbar ist und der Veröffentlichung eine lange Betaphase seit Sommer vorausging.

macOS Server 5.11.1 ist alt

Wie der Konzern in einem Supportdokument mitteilt, das zum Wochenbeginn aktualisiert wurde, sei für die Verwendung von macOS Server in macOS Monterey "eine neuere Version von macOS Server Voraussetzung". Dies ist die aktuelle Version 5.11.1, die letzten April zuletzt angefasst wurde, allerdings nicht. Diese sei – genauso wie frühere Versionen – "nicht kompatibel mit macOS Monterey", so Apple lapidar.

Angaben dazu, was Administratoren tun sollen, die die Server-Funktionen benötigen, macht Apple nicht. Ihnen bleibt nur übrig, auf ein Update zu warten, "das mit macOS Monterey kompatibel ist". Wann es kommt, ist unklar – Apple spricht nur von "soon", also bald. macOS Server ist keine kostenlose Software. Das Paket wird von Apple seit 2018 und dem Erscheinen von macOS 10.14 alias Mojave als eigene App vertrieben, die 20 Euro kostet. Ein komplett eigenes macOS-Server-Betriebssystem gibt es nicht mehr, stattdessen werden die Serverfunktionen an das Endbenutzer-macOS angeflanscht.

Verwalten, weniger Server

Dennoch gibt es diverse Funktionen, die für Administratoren und Nutzer in Unternehmensnetzwerken sehr nützlich sind. So ist ein Profilmanager für MDM und die Verteilung von Apps und anderen Inhalten dabei sowie die Verwaltung von Xsan-Speichern, die Verwaltung anderer Macs und die Überwachung von Systemfunktionen wie Veränderungen im Netzwerk, der Speichernutzung sowie die Konfiguration von Benutzer- und Gruppeneinstellungen.

Seit dem Ende von macOS Server fehlen allerdings auch diverse Funktionen, die einst das Basisangebot stellten – etwa VPN- oder Mail-Server und einiges mehr. Stattdessen soll die macOS-Server-App vor allem als Managementwerkzeug dienen – dazu muss sie jedoch natürlich mit allen aktuellen Macs arbeiten.

(bsc)