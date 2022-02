macOS: Sicherheitsupdates für ältere Versionen

Apple hat am Montagabend Aktualisierungen für ältere Versionen von macOS veröffentlicht, bislang aber nicht angegeben, welche Neuerungen sich in diesen verbergen. So erreicht macOS 11 alias Big Sur nun Version 11.6.4, macOS 10.15 alias Catalina erhält das macOS Catalina Security Update 2022-002. Klein sind die Updates nicht, so "wog" allein die Big-Sur-Aktualisierung 2,2 GByte auf einem bis dahin voll gepatchten Rechner.

Sicherheitsupdates? Ja, aber...

Apples Angaben zufolge verbessern die Updates "die Sicherheit von macOS". Verwirrenderweise heißt es allerdings auf Apples Informationsseite zu Sicherheitsupdates, dass die Pakete für Catalina und Big Sur "keine publizierten CVE-Einträge" beinhalten. CVE steht für Common Vulnerabilities and Exposures; in der CVE-Datenbank, die die Mitre Corporation führt, werden alle bekannten Sicherheitslücken gesammelt.

"Keine publizierten CVE-Einträge" heißt bei Apple üblicherweise, dass ein Update keine Sicherheitslücken stopft; dies kann jedoch aufgrund der offiziellen Angaben des Konzerns ("verbessert die Sicherheit von macOS") nicht der Fall sein. Denkbar ist daher, dass die Bugs zunächst geheim gehalten werden sollen und entsprechende Patch-Notizen erst später nachgereicht werden. Allerdings passt dazu wiederum eigentlich die aktuelle Angabe der fehlenden CVE-Einträge nicht – hier würde eigentlich nur eine Platzhalterangabe hingehören.

Kommunizierte Nichtkommunikation

Das macOS Catalina Security Update 2022-002 sowie macOS Big Sur 11.6.4 folgen auf einen Notfallpatch für den Apple-Browser Safari, den der Hersteller in der vergangenen Woche für diese Betriebssysteme einzeln ausgespielt hatte. Der entsprechende, schwerwiegende Bug sei schon ausgenutzt worden, so der Konzern. Für das aktuelle macOS Monterey hatte Apple nicht nur Safari, sondern gleich das ganze Betriebssystem aktualisiert – darin waren womöglich weitere (bislang ebenfalls noch ungenannte) Patches enthalten, die nun auch für Catalina und Big Sur nachgereicht wurden.

All dies bleibt jedoch Spekulation, solange Apple seine sicherheitsrelevanten Patch-Notizen und Beipackzettel derart vage hält – oder erst gar nicht veröffentlicht. Nutzern bleibt nur angeraten, die Aktualisierung vom Montagabend möglichst bald einzuspielen, auch wenn das aktuelle Gefahrenpotenzial nicht festgestellt werden kann und nur Apple selbst vorliegt.

(bsc)