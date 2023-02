macOS Ventura: Noch Nerv mit Notifications

Apple hat in macOS seit mindestens macOS 12 alias Monterey störende Probleme im Zusammenhang mit der Benachrichtigungsinfrastruktur. Betroffen sind sowohl die einzelnen Benachrichtigungen selbst – auch Mitteilungen oder Notifications genannt – als auch die Mitteilungszentrale, das Notification Center, das sich auf der rechten Seite des Bildschirms ausklappen lässt. Eine Verbesserung ist in macOS 13 alias Ventura nicht festzustellen: Im Gegenteil, die Probleme haben sich Nutzerberichten zufolge bis hoch zur aktuellen Version 13.2 sogar verschlimmert.

Benachrichtigungen und Beachballs

Die Bugs scheinen auf den ersten Blick eher kosmetischer Natur zu sein, nerven aber insbesondere Nutzer, die viele Benachrichtigungen erhalten, in der täglichen Arbeit. So kommt es häufiger vor, dass eine Notification einfach auf dem Bildschirm stehen bleibt, entweder direkt sichtbar rechts oben oder in der Mitteilungszentrale. In beiden Fällen versagt das Klicken auf den Schließen-Knopf (X). Teilweise bleiben in der Mitteilungszentrale auch ganze Benachrichtigungsblöcke, die Apple automatisch einklappt, wie festgefroren stehen oder tauchen nach dem Schließen plötzlich wieder auf.

Weiterhin kommt es vor, dass Benachrichtigungen gar nicht ausgeliefert werden oder nur "stumm" – obwohl weder ein Fokus-Modus aktiviert wurde noch eine sonstige händische Stummschaltung. Unter macOS 13 erleben Nutzer zudem, dass das Abschicken einer Benachrichtigung aus einer App dazu führt, dass die absendende App stecken bleibt – mit einem "Spinning Beachball" und hoher Prozessorauslastung in der Aktivitätsanzeige. Es gibt zudem Berichte über zu spät ausgelieferte Benachrichtigungen mit Verzögerungen von mehreren Minuten.

Verschlechterung in Ventura

Während in macOS 12 alias Monterey vor allem Benachrichtigungen ein Problem darstellen, die nicht verschwinden wollen, hat sich mit macOS 13 die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems verschlechtert. Ob Apple weiterhin an Verbesserungen arbeitet, ist unbekannt. Die Hoffnung, dass macOS 13.2 Abhilfe schaffen könnte, hat sich nicht erfüllt, aktuell wird die Beta von macOS 13.3 vorbereitet.

Zuletzt gab es noch einen frischen Bug im Zusammenhang mit den Notifications: Beim Start des Rechners spuckte das System plötzlich die Information aus, dass bereits deaktivierte Hintergundprozesse wieder aktiviert worden seien. Das Problem hat aber offenbar mehr mit dem Verhalten von Startobjekten beziehungsweise LaunchAgents zu tun als mit einem Bug in der Mitteilungszentrale selbst.

