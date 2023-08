macOS für Newbies: Windows-Umsteiger trifft auf den Mac | Mac & i-Podcast

Apples Betriebssysteme gelten als intuitiv und schnell verständlich, auch ohne das Wälzen eines Handbuches oder langer Lernprozesse. Das trifft vor allem auf die – einst wirklich simple – Bedienoberfläche von iPhone und iPad zu. Im Unterschied dazu sind flexible Desktop-Betriebssysteme deutlich komplexer geblieben und stecken voller Eigenheiten, die sich teils nur altgedienten Nutzern erschließen, das trifft auch auf Apples macOS zu. Wer einen Großteil seines Computer-Lebens mit Windows und/oder Linux verbracht hat, kann beim Umstieg entsprechend ins Straucheln kommen.

In Episode 52 des Apple-Podcasts von Mac & i sprechen Malte Kirchner und Leo Becker – zwei alte macOS-Hasen – mit ihrem c’t-Kollegen Jan-Keno Janssen über dessen Erfahrungen beim Umstieg auf ein MacBook. Was sorgt in macOS unmittelbar für Kopfschütteln und Frust, wie lassen sich aus Windows gewohnte Funktionen etwa zur Fensterverwaltung nachrüsten und wo steckt eigentlich die @-Taste? Janssen erzählt auch, was besser läuft und ihm an macOS besonders gefällt und wie sich das Notebook mit Apple-Chip von der Windows-Konkurrenz im Alltagseinsatz abhebt.

Zudem beschäftigt uns die Qualität von Mac-Software, welche Rolle Desktop-Betriebssysteme überhaupt noch spielen und wie Hersteller – allen voran Apple – mit praktischen Integrationsfunktionen für mehr Lock-in sorgen. Zu den weiteren Themen gehört, welche Neuerungen wir uns von iPhone 15 und 15 Pro erhoffen, von USB-C über eine Gewichtsreduktion bis zu mehr optischem Zoom. Die neuen iPhones dürften in wenigen Wochen in den Handel kommen.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

(lbe)