macOS und iOS: Die nächsten Webinare für Entwickler und Admins bei Mac & i Pro

Mac & i Pro ist nun seit 16. Januar online und informiert seine Abonnentinnen und Abonnenten regelmäßig in Webinaren sowie im Forum über alles, was Administratoren und Entwickler im Apple-Umfeld wissen müssen. In dieser kurzen Zeit haben bereits fünf Webinare stattgefunden, die sich in der Mediathek auch im Nachhinein abrufen lassen:

1. MDM und ABM: Neues in der Apple-Geräteverwaltung

2. Die neuen APIs in macOS, iOS, iPadOS, watchOS und tvOS in der Praxis

3. Barrierefreie Apps auf allen Apple-Plattformen

4. Produktivitätsfunktionen: Was Apple für die digitale Zusammenarbeit bietet

5. Neue Apple-Geräte nicht ohne SwiftUI

Die nächsten Webinare

Am 28. März (alle Webinare finden jeweils von 10 bis 12 Uhr statt) referiert Mark Zimmermann zum Thema "Welche neuen Datenschutzfunktionen bietet Apple?". Er zeigt auf, wie man herausfindet, welche Daten Apple von einem hat und wie man die Funktionalitäten des Datenschutzes bei Apple nutzt, zum Beispiel iCloud Private Relay, App Dashboard, Differential Privacy oder den App-Datenschutzbericht – insbesondere aus der Sicht von Admins und Unternehmensnutzern.

Was die "Apple Watch im Unternehmenseinsatz" zu bieten hat, welche Produktivitätsfunktionen man kennen sollte, worauf beim Einsatz einer Apple Watch im Arbeitsumfeld zu achten ist und welche Einsatzzwecke sie dort bietet, darum geht es im Mac & i Pro Webinar am 18. April.

Das Verschlüsseln und Entschlüsseln von Daten ist für Entwickler wichtiger denn je – nicht nur vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Lernen Sie in Klaus Rodewigs Webinar "Security Best Practices mit CryptoKit" am 26. April, wie Sie als Entwickler Kryptographie in eigenen iOS-Apps mit CryptoKit implementieren und wie Sie kryptographische Operationen systemübergreifend nutzen können.

Danach stehen die Themen "Automatisiertes Deployment und Release-Management" für Entwickler am 10. Mai und "Neue Sicherheitsfunktionen von Apple" für Admins am 16. Mai an; Details dazu folgen demnächst bei Mac & i Pro. Die Agenda, ein Newsletter so wie ein abonnierbarer iCloud-Kalender erinnern jeweils rechtzeitig an die Veranstaltungen.

Für Administratoren und Entwickler

In den Webinaren sind die Teilnehmer herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und sich auf Augenhöhe auszutauschen. Im Anschluss können Sie nicht nur die Präsentationen herunterladen, sondern auch die aufgezeichneten Webinare beliebig oft ansehen.

Jedes Webinar kostet einzeln 129 Euro, Frühbucher bekommen Rabatte. Im Abo von Mac & i Pro sind alle 24 Webinare enthalten. Mehr Informationen finden Sie bei Mac & i Pro unter "Webinare". (se)