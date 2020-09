maiLab: Journalistin Nguyen-Kim gewinnt den Goldene Kamera Digital Award

Freunde der Sonne, holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich – sie hat gewonnen. Wer diesen ersten Satz versteht, gehört zu den vielen Zuschauer:innen von Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Mit ihrem Youtube-Kanal "maiLab" erreicht Nguyen-Kim mittlerweile Millionen Zuschauer. Hierfür wurde sie am Dienstagabend mit dem Goldene Kamera Digital Award ausgezeichnet. Auch einige andere bekannte Youtuber und Youtuberinnen konnten sich über Awards freuen.

Beste Wissensvermittlung

Mai Thi Nguyen-Kim gewann in der Kategorie beste Wissensvermittlung. Ihr Video "Corona geht gerade erst los" wurde bis heute mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen. Nguyen-Kim, die auch für die WDR-Wissenschaftssendung Quarks tätig ist, ist promovierte Chemikerin. Sie schaffe es wie keine andere, "wissenschaftliche Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und so zu erklären, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, worum es geht", hatten die Funke Mediengruppe und Youtube zur Entscheidung vorab bekanntgegeben. Ihr Kanal ist Teil des öffentlich-rechtlichen Jugend-Programms "funk". Im Jahr 2018 hatte maiLab bereits den Grimme Online Award gewonnen.

Die Goldene-Kamera-Verleihung wurde wegen der Corona-Pandemie im Internet übertragen. Zum Teil wurden die Preisträger mit Clips oder live zugeschaltet, wenige waren auch im Studio.

Digital Awards

Der Digital Award der Funke Mediengruppe und Youtube solle Menschen auszeichnen, "die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen".

Auch die bekannte Makerin Laura Kampf wurde mit einem Award ausgezeichnet. Sie gewann in der Kategorie "Best of Education & Coaching". Kampf zeigt auf ihrem Kanal regelmäßig wie man Dinge selberbaut, existierende umbaut oder deren Funktionen mit aktueller Technik erweitern kann.

Zudem wurden unter anderem der Schauspieler Tedros "Teddy" Teclebrhan, der Musik-Erklärer Marti Fischer, der Politikkanal "Abdelkratie" mit dem Comedian Abdelkarim und der Hamburger Schulleiter Björn Lengwenus, der das Format "Dulsberg Late Night" in der Corona-Krise entwickelte, ausgezeichnet. Sänger Andrea Bocelli wurde für sein Youtube-Konzert "Music For Hope" geehrt. Die Preise wurden zum dritten Mal verliehen. (mit Material der dpa) / (kbe)