"o2 my Internet-to-Go": Praktische Daten-Flatrates für Urlaub oder Dienstreise​

Im Mai führt Telefónica Deutschland einen neuen Tarif für mobile Internetnutzung im LTE- und 5G-Netz ein. Der Tarif "O2 my Internet-to-Go" bietet echte Internet-Flatrates mit bis zu 300 Mbit/s und unterschiedlichen Laufzeiten an: Für 5 Euro gibt es 24 Stunden, eine Woche kostet 20 Euro und ein ganzer Monat ist für 50 Euro zu haben. Damit lässt sich unterwegs ein WLAN für Tablets, Notebooks und andere Geräte aufspannen. Den Upload gibt O2 mit "bis zu 50 MBit/s" an. Ab dem 11. Mai kann der Tarif gebucht werden.

Für die Einrichtung des Tarifs berechnet O2 einmalig 49,99 Euro, darin ist bereits eine Monatsflatrate enthalten. Wahlweise gibt es einen Hosentaschen-WLAN-Router dazu, dann kostet das Starterpack 79,99 Euro. Danach fallen nur Kosten an, wenn eine der Flatrates in der O2-App oder auf der Website des Anbieters gebucht wird. Die Flatrates laufen automatisch aus und verlängern sich nicht automatisch. Sollte länger als zwölf Monate keine Flatrate gebucht werden, behält sich O2 vor, den Tarif zu deaktivieren, erklärte eine Sprecherin.

"Fair Use" im EU-Ausland

Der Datentarif kann auch im EU-Ausland genutzt werden, unterliegt dort aber den "Fair Use"-Regeln für Datenroaming. Um das "faire" Inklusivvolumen in Gigabyte zu ermitteln, wird der Bruttopreis des jeweiligen Tarifs durch den Aufschlag (ohne Mehrwertsteuer) geteilt, den der Anbieter laut Preisliste pro Gigabyte erheben kann, und das Ergebnis verdoppelt. Der beruht auf dem regulierten Großhandelspreis und sinkt 2022 noch einmal.

Tarif o2 my Internet-to-go Tagesflatrate (24 Stunden) 4,99 € Wochenflatrate (7 Tage) 19,99 € Monatsflatrate (31 Tage) 49,99 € Starterpack inkl. 1 Monat 49,99 € Starterpack inkl. 1 Monat und Router 79,99 €

Für das laufende Jahr ergibt das beim Roaming laut Anbieter für die Tagesflatrate ein Inklusivvolumen von 2,8 Gigabyte, für die Wochenflatrate 11,2 Gigabyte und 28 Gigabyte für die Monatsflatrate. Bei Überschreiten dieser Volumengrenzen kann der Netzbetreiber den regulierten Aufschlag berechnen. Derzeit liegt der bei 3,57 Euro pro Gigabyte, ab Januar 2022 sinkt das auf 2,98 Euro pro Gigabyte.

Die Monatsflatrate gilt jeweils bis zum Ende des 31. Tages nach Buchung, die Wochenflatrate bis zum Ende des siebten Tages. Die Tagesflatrate ist laut Hersteller ab Buchung genau 24 Stunden aktiv. Nach Ablauf kann jederzeit eine weitere Flatrate gebucht werden. Der aktuelle Status und die Restlaufzeit werden im Kundenbereich der Website und in der App angezeigt. Bei Auslandsnutzung lässt sich hier auch der aktuelle Verbrauch ablesen.

Kleiner Router von ZTE

Der optional angebotene Mobilrouter von ZTE versorgt bis zu zehn Endgeräte mit 2,4-GHz-WLAN und hält laut Anbieter bis zu sieben Stunden mit einer Akkuladung durch. Bei dem angebotenen Modell handelt es sich um den ZTE MF920, der im LTE-Netz bis zu 150 Mbit/s schafft und kein 5G unterstützt. Der monatlich kündbare Tarif lässt sich auch mit jedem anderen Mobilrouter oder dem Smartphone nutzen, enthält aber keine Telefonie.

Für Interessierte, die vorwiegend die mobile Internetverbindung nutzen wollen, kann "O2 my Internet-to-Go" eine Alternative zum Anfang 2020 eingeführten Flatratetarif "O2 Unlimited Max" sein. Der wird ab dem 5. Mai zwar auf eine maximale Downloadrate von bis 500 MBit/s aufgebohrt, dafür aber auch 10 Euro teurer als bisher. Bis dahin kann der Tarif noch zu den alten Konditionen (maximal 300 Mbit/s für knapp 50 Euro monatlich) gebucht werden.

(vbr)