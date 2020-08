oman: Manpages lokal und online mit einem Werkzeug abfragen

Unter dem Namen oman erscheint ein neues Werkzeug, mit dem sich Manpages anzeigen lassen. Mit ihm können Nutzer sowohl lokal installierte, als auch im Internet vorgehaltene Handbücher lesen. Hierfür sind keine separaten Befehle nötig, gibt der Anwender den Namen eines Pakets ein, sucht die Software automatisch die passende Manpage per Google-Suche heraus.

Des Weiteren zeigt oman ein Handbuch in einer grafischen Nutzerumgebung wie eine Webseite im Standardbrowser an. Zum einen soll dies der einfacheren Navigation abseits des Terminals dienen, außerdem bereitet die Software die aufgerufene Manpage für eine bessere Lesbarkeit auf. Das Tool ist also insbesondere für Administratoren und Anwender geeignet, die nicht nur schnell einen Befehl nachsehen, sondern ausgiebig in den Handbüchern auch nicht installierter Linux-Pakete recherchieren müssen.

Hinzu kommt, dass sich oman auch im Terminal verwenden lässt – hier kommt dann wie gehabt das klassische man zum Einsatz. Das Werkzeug erscheint als freie Software unter der AGPL. Interessierte Leser finden die Software auf GitLab, wo sie zum Testen als Installationsskript vorliegt.

(fo)