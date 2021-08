ownCloud integriert sich in MS Teams

Die ownCloud-Entwickler haben die Integration ihrer Filesharing-Software in Microsoft Teams verbessert: Unternehmen können ihre ownCloud jetzt auf einem Tab in Teams einbinden. Anwender können darüber aus Teams heraus Dokumente und Ordner freigeben oder Links auf Dateien erstellen. Dabei greifen alle Regeln, Berechtigungen und Sicherheitsmechanismen von ownCloud und die Dateizugriffe sind in ownCloud auditierbar.

Mit der neuen ownCloud-Erweiterung erstellen Admins eine individuelle Teams-App, die einen benutzerdefinierten Connector für die vorhandene ownCloud-Instanz enthält. Das soll die Sicherheit des Zugriffs auf ownCloud aus Teams heraus erhöhen. Die Erweiterung von ownCloud für Microsoft Teams soll Ende August auf Microsofts Marktplatz AppSource zum Download bereitstehen.

(odi)