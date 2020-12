secIT 2021: Jetzt Frühbucherrabatt für die digitale Security-Konferenz sichern

Vom 23. bis 25. Februar 2021 öffnet die secIT Digital ihre virtuellen Pforten. Das Event steht ganz im Zeichen von IT-Security. Dabei geht es unter anderem um aktuelle Malware-Trends, Awareness, Cloud-Security, Computerforensik und Incident Response. Ab sofort kann man Tickets im Onlineshop zum Early-Bird-Preis kaufen.

Für den Großteil der Themen- und Referentenauswahl zeichnen die Redaktionen von c't, heise Security und iX verantwortlich. Diese Keynotes, Vorträge und Workshops sind frei von werblichen Inhalten, hier stehen ganz klar die Inhalte im Fokus.

Emotet-Selbsttest

Eine Besonderheit dieser Veranstaltung besteht darin, dass die Vorträge interaktiv, also zum Mitmachen sind. Die Zuschauer sitzen nicht nur passiv vor den Bildschirmen, sondern folgen den Instruktionen der Referenten und halten am Ende des Vortrags beipielsweise eine Checkliste in den Händen, mit der sie das Erarbeitete direkt im Unternehmen praktisch umsetzen können. So können sie etwa beim "Emotet-Selbsttest" prüfen, wie anfällig die eigene Firma überhaupt für den gefürchteten Schädling ist.

In weiteren Vorträgen lernen die Zuhörer, wie man Unternehmen spionagesicher macht, ob man Cyberversicherungen braucht und wenn ja, was genau und wie man effizient einen Notfallplan erstellt, wenn es in der eigenen IT geknallt hat.

Security-Buzzwords unter der Lupe

Auch in anderen Formaten der secIT Digital ist das Publikum gefragt: In der Experten-FAQ geht es um aktuelle Bedrohungstrends und Experten beantworten Fragen aus dem Publikum zu unter anderem aktuellen Schädlingen. Außerdem hinterfragen wir mit Zuschauerbeteiligung die aktuellen Buzzwords der Security-Szene.

Professionelle Umsetzung

Neben den Inhalten muss natürlich auch die Umsetzung stimmen: Für die secIT Digital nutzen wir eine offene Matchmaking-Plattfform, über die Teilnehmer bequem das Programm einsehen und für sich planen können. Darüber kann man auch mit anderen Partnern, Teilnehmern und Referenten in Kontakt treten. So gibt es für jeden Vortrag Breakout-Sessions, in denen man offene Fragen 1:1 klären kann.

Die Übertragung der secIT Digital findet aus einem professionellen TV-Studio mit Bühnenpräsenz statt. Das Programm der Veranstaltung wird zeitnah online verfügbar sein. Tickets für das 3-Tage-Event gibt es bis 15. Januar 2021 noch zum Frühbucherpreis von 199 statt 249 Euro.

(des)