secIT 2022: "IT-Security ist so wichtig wie noch nie"

Vom 29. bis 31. März 2022 trifft sich die IT-Security-Szene zur secIT in Hannover. Der Kern der Veranstaltung sind die redaktionellen Vorträge, die die Redaktionen von c’t, heise Security und iX ausgewählt haben. In den Vorträgen und Workshops geht es unter anderem um die effektive Absicherung von ganzen Firmennetzwerken und wie man sich nach einer Attacke am besten verhält, um den Schaden so klein wie möglich zu halten.

Hilfreiche Workshops

Die secIT 2022 startet am 29. März mit sechs ganztägigen Workshops. Dabei geht es unter anderem um wirksame Absicherung von Active-Directory-Umgebungen und Office 365. Außerdem geben die Referenten lebenswichtige Tipps für den Fall der Fälle: Wie verhält man sich am besten, wenn ein Erpressungstrojaner auf Computern wütet und welche Maßnahmen sollte man umgehend ergreifen, wenn Unbefugte ins Netzwerk eindringen?

Frank Ully, CTO Oneconsult Deutschland GmbH, hat wichtige Sicherheitstipps im Gepäck: "Es ist nicht alles gleich verloren, wenn man ein paar Vorkehrungen getroffen hat."

Am 30. und 31. März gibt es mehrere Halbtagsworkshops. Hier steht unter anderem das sichere Arbeiten mit Windows 10 und 11 im Fokus. In allen Workshops vermitteln die Referenten konkrete Fakten und Handlungsempfehlungen, sodass die Teilnehmer mit hilfreichem Wissen gestärkt die Firmen-IT zielgenau gegen Attacken rüsten können.

Keynotes und Vorträge

Die redaktionellen Vorträge geben beispielsweise einen einordnenden Überblick zur aktuellen Trojaner-Lage und der Bedrohung für Unternehmen. Außerdem geht es um Sicherheitstests für Firmen und was sie konkret bringen. Auch der Schutz von Container-Umgebungen vor Malware spielt eine Rolle. In der Podiumsdiskussion geht es darum, welche Institutionen bei Attacken auf KMU helfen und was sie leisten können. Das komplette Workshop- und Vortragsprogramm ist auf der Website einsehbar.

Tickets kaufen

Die secIT ist als Präsenzveranstaltung im Hannover Congress Centrum (HCC) geplant. Die Veranstaltung erfüllt selbstverständlich die künftigen Corona-Regeln. Im Onlineshop gibt es Tagestickets für 69 Euro und 2-Tagestickets für 99 Euro. Workshops kosten extra. Interessierte sollten nicht zu lange warten: Der erste Ganztagsworkshop ist bereits ausverkauft.

(des)