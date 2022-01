secIT 2022: "Wenn man die Tür nicht absperrt, kommt früher oder später ein Dieb"

So schnell kann's gehen: Eine Mail von einem interessanten Bewerber geht ein. Der Personaler öffnet den Lebenslauf, aktiviert die Makros im Dokument und schon nimmt das Unheil seinen Lauf. Auf diesem Weg verschaffen sich vorrangig Verschlüsselungstrojaner Zugang zu Firmencomputern und fordern Lösegeld gegen entschlüsselte Daten.

Doch dagegen kann man sich im Vorfeld wappnen. Auch wenn es bereits zu spät ist, gibt es konkrete Handlungsweisungen, um den Schaden zu minimieren. Um gut gerüstet zu sein und im Notfall einen kühlen Kopf zu bewahren, sollten vor allem Admins, Datenschutzbeauftragte und ITler am 30. März bis 31. März 2022 die secIT in Hannover besuchen.

Hilfreiche und alltagstaugliche Fakten

Für die inhaltliche Qualität der Vorträge und Workshops ist gesorgt: Das redaktionelle Programm haben c't, heise Security und iX zusammengestellt. Die Referenten und Referentinnen glänzen mit praxisnahem Fachwissen fernab von leeren Werbefloskeln.

Den Auftakt der Security-Konferenz bilden am 29. März 2022 mehrere Ganztages-Workshops. Hier geht es unter anderem um die effiziente Abschottung des Active Directory, wie man Windows 10/11 so sicher wie möglich in Unternehmen einsetzt und welche sinnvollen Maßnahmen man nach einer Ransomware-Attacke ergreifen sollte.

Tobias Glemser ist Referent auf der secIT 2022 und spricht das eigentlich Offensichtliche aus: "Wenn man die Tür nicht absperrt, kommt früher oder später auch ein Dieb." Aufgrund von täglichen Attacken kann man das nicht oft genug sagen.

Malware-Trends frühzeitig erkennen

Die beiden Konferenztage flankieren Halbtages-Workshops über Cloud- und Container-Security, Schutz vor Malware, Ransomware & Co. und wie man Cybervorfälle effektiv bewertet und darauf reagiert.

Die Vorträge an beiden Tagen geben ein Überblick zu aktuellen Malware-Trends, ordnen ein, wie effektiv externe Sicherheitstests für Unternehmen sind und zeigen Mythen und Sagen aus dem Land der Webanwendungssicherheit auf. Das Programm ist online einsehbar.

Tickets kaufen

Die secIT 2022 ist als Präsenzveranstaltung im Hannover Congress Centrum (HCC) in Übereinstimmung mit den am 30. und 31. März 2022 geltenden Corona-Auflagen geplant. Im Onlineshop gibt es Tagestickets für 69 Euro und Zweitagestickets für 99 Euro. Workshops kosten extra. Geplant sind rund 50 Vorträge, 40 Expert Talks und 20 Workshops. Außerdem gibt es eine Ausstellung mit Security-Produkte unserer Partner.

