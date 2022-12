secIT 2023: Azure Active Directory und Microsoft 365 effektiv absichern

Die secIT 2023 findet am 14., 15. und 16. März 2023 in Hannover statt. Für das redaktionelle Programm zeichnen die Redaktionen von c’t, heise Security und iX verantwortlich. Nun kann man einen ersten Blick in das spannende Programm werfen. Bis 31. Dezember sind noch kostenlose Anmeldungen möglich.

Der 14. März steht ganz im Zeichen von Ganztagesworkshops. Hier geht es unter anderem um essenzielle Sicherheitstipps für unter anderem Azure Active Directory, Microsoft 365 und Windows 11. Es gilt aber nicht nur, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Attacken zu vermeiden, sondern auch um Strategien, wenn Angreifer bereits im System sind.

Der Comedyhacker Tobias Schrödel demonstriert auf unterhaltsame Art, welche Gefahren von sogenannten Deepfakes ausgehen. (Bild: Schweizer Armee (ZEM) Sina Guntern)

Jetzt Workshop buchen

Weitere Themen sind Cloud Security und Post-Quanten-Kryptografie. Die Referenten treten herstellerunabhängig auf und haben jede Menge hilfreiche Fakten auf der Agenda - Werbung gibt es hier nicht. Die Teilnehmer erwarten praxisnahe Szenarien und konkrete Handlungsanweisungen, um Firmennetze sicherer zu machen. Neben Admins und CISOs richtet sich die secIT auch an Führungskräfte - schließlich sollte IT-Security auch Chefsache sein.

Die Workshops kann man ab sofort im Ticketshop zum normalen Eintrittsticket hinzubuchen.

Weitere Highlights

Neben den Workshops locken aber auch die Vorträge mit nützlichem Wissen, um die eigene Firma vor Attacken abzuschotten. Auf der Bühne werden unter anderem die nach wie vor bedrohlichen Ransomware-Attacken analysiert und gezeigt, auf welche Taktiken die Täter derzeit und in Zukunft setzen.

Außerdem enttarnen wir aktuelle Buzzwords in der IT-Sicherheits und zeigen, wo die Marketing-Abteilung zugeschlagen hat und hinter welchen Schlagwörtern dagegen sich brauchbare Produkte oder Konzepte verbergen. Darüber hinaus ziehen die Referenten Lehren aus Cybervorfällen und vermitteln, was man daraus lernen kann. Die diesjährige Podiumsdiskussion thematisiert die Gefährdung deutsche Unternehmen und kritischer Infrastrukturen und wie man mehr Resilienz erreichen kann. In der Abschlusskeynote stehen der russisch-ukrainische Cyberkonflikt und die Auswirkungen auf den Westen im Fokus.

Infos zur Veranstaltung

Die secIT 2023 findet im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Bis 31. Dezember bekommt man noch kostenlose Sponsored-Tickets. Dafür sind Besucher damit einverstanden, dass der Veranstalter Heise Medien GmbH & Co. KG sowie die Sponsoring-Partner der secIT 2023 Teilnehmer über die bei der Registrierung angegebenen Daten zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Early-Bird-Tickets ohne Datenherausgabe kosten 49 Euro für einen Tag und 69 Euro für zwei Tage.

(des)