Inhaltsverzeichnis secIT 2023: Kann man Windows 11 in Firmen mit Bordmitteln ausreichend absichern? Workshops

Einblicke ins Vortragsprogramm

Jetzt Tickets buchen!

Cloud-Security, Spionage und die Sicherheit von Windows 11: Zu diesen und vielen weiteren IT-Sicherheitsthemen bekommen Besucher auf der secIT 2023 am 14., 15. und 16. März hilfreiche Fakten serviert. Noch gibt es Gratis-Tickets für die Kongressmesse.

Die secIT 2023 findet in Hannover im HCC statt. Auf drei Bühnen bestechen die von den Redaktionen von c’t, iX und heise Security ausgewählten Referenten mit ihrem Fachwissen. Werbung ist hier fehl am Platz und es geht um nützliche Informationen für unter anderem Admins und IT-Sicherheitsbeauftragte.

Workshops

Am 14. März 2023 gibt es mehrere Ganztagsworkshops. Dabei geht es unter anderem um die effektive Absicherung von Azure Active Directory, aber auch die Sicherheit von Microsoft 365 steht im Fokus. Ein Workshop zeigt auf, welche neuen Sicherheitsmechanismen es in Windows 11 gibt und wie man diese am besten einsetzt, um Firmen abzusichern. Außerdem geht es um aktuelle Ransomware-Trends und effektive Abwehrmaßnahmen.

Der Daten-Forensiker Gregor Wegberg zeigt auf, wie man Angreifern in Netzwerken auf die Spur kommt und wie man IT-Sicherheitsvorfälle effektiv bewältigt.

Neben der Abwehr von Attacken geht es aber auch um angemessene Reaktionen, wenn Angreifer sich bereits auf Firmen-PCs befinden. Außerdem gibt ein Pentester Einblicke in die am häufigsten ausgenutzten Sicherheitslücken und was man dagegen tun kann.

Für die Workshops kann man sich ab sofort im Ticketshop anmelden.

Einblicke ins Vortragsprogramm

Auch bei den redaktionellen Vorträgen stehen die Inhalte an erster Stelle. Es geht unter anderem um quantensichere Kryptoalgorithmen und die Tücken, sie zu implementieren. Des Weiteren geht es darum, was man aus Cybervorfällen lernen kann, um die Cyberresilienz zu steigern. Ein weiteres Highlight ist der Vortrag „Trends und aktuelle Buzzwords der IT-Sicherheit“.

Darüber hinaus gibt es noch jede Menge Vorträge von unseren Partnern. In der Ausstellung kann man sich aktuelle Sicherheitslösungen demonstrieren lassen. Außerdem zeigt der Comedy-Hacker Tobias Schrödel live, was hinter Deep Fakes steckt.

Jetzt Tickets buchen!

Bis zum 31. Dezember 2022 gibt es noch Gratis-Tickets im Onlineshop. Wer sich dafür entscheidet, zeigt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter Heise Medien GmbH & Co. KG sowie die Sponsoring-Partner der secIT 2023 Teilnehmer über die bei der Registrierung angegebenen Daten zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Early-Bird-Tickets ohne Datenherausgabe kosten 49 Euro für einen Tag und 69 Euro für zwei Tage.

(des)