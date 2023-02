secIT 2023: Status quo Cybercrime und was man dagegen tun kann

Auf Admins und CISOs lastet ein enormer Druck. Schließlich schützen sie ganze IT-Infrastrukturen vor Attacken. Als ob das nicht schon genug wäre, müssen sie auch wissen, wie sie im Fall eines erfolgreichen Angriffes am effektivsten reagieren. Da ist Stress vorprogrammiert. Doch mit der richtigen Vorbereitung in puncto Abwehr und Schadensminimierung tritt man diesen Problemen sortiert gegenüber. Das dafür nötige Fachwissen gibt es auf der secIT 2023.

Die IT-Security-Konferenzmesse findet vom 14. bis 16. März 2023 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Ein Tagesticket kostet im Onlineshop 89 Euro. Zwei Tage schlagen mit 129 Euro zu Buche. Im Shop bucht man auch die Workshops. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich beeilen: Viele sind bereits ausgebucht. Das komplette Programm der secIT 2023 ist auf der Website einsehbar.

In seiner Show demonstriert der Comedy-Hacker Tobias Schrödel Live-Deep-Fakes. (Bild: Yi-Ji Lu)

Fakten statt Werbung

Die Referenten für die redaktionellen Vorträge und Workshops haben c't, heise Security und iX ausgewählt. Hier stehen hilfreiche Fakten im Vordergrund – Werbung hat hier keinen Platz. Das wichtigste ist, dass Teilnehmer konkrete Informationen, Abläufe und Vorgehensweisen mitnehmen, sodass sie das erworbene Wissen direkt in ihren Firmen umsetzen können.

In den redaktionell ausgewählten Workshops geht es unter anderem darum, welche Malware und Ransomware derzeit im Umlauf ist und wie man Systeme davor schützt. Außerdem steht macOS im Fokus und wie man Sicherheitsvorfälle in der Systemumgebung aufarbeitet. Weiterhin blicken wir in die Zukunft und zeigen den Weg zur Post-Quanten-Kryptografie auf.

Hier gibt es Hilfe

In den Vorträgen stehen Lehren aus Cybervorfällen auf dem Plan und was man daraus lernen kann, um die Resilienz zu verbessern. Zusätzlich werden aktuelle Buzzwörter der IT-Security auf Eignung abgeklopft. Ansonsten geht es noch um die Evolution von Technologien und Bedrohungen und wie man die digitale Zukunft am effektivsten schützt.

(des)