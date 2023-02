secIT 2023: Überfluten von ChatGPT erzeugte Trojaner das Internet?

Vom 14. bis 16. März 2023 lädt die secIT IT-Security-Verantwortliche nach Hannover ein. An drei Tagen gibt es geballtes Wissen in Form von Vorträgen und Workshops. Die Highlights bilden die herstellerneutralen Referenten, die die Redaktionen von c't, heise Security und iX ausgewählt haben. Aber auch die Partner haben spannende Themen im Gepäck.

Durch KI erzeugte Malware

Am Chatbot ChatGPT kommt man heutzutage kaum noch vorbei. Doch wie in vielen Fällen kann auch dieses nützliche Werkzeug missbraucht werden. Skript-Kiddies erzeugen damit mit vergleichsweise wenig Aufwand Trojaner oder starten mithilfe des Tools Phishing-Kampagnen.

Dr. Yvonne Bernard, Chief Technical Officer Hornetsecurity, schätzt die Bedrohungslage durch Malware ein, die von KI erzeugt wurde.

Dr. Yvonne Bernard ordnet die Bedrohung durch von ChatGPT erzeugte Malware ein und zeigt, welche Maßnahmen dagegen helfen können. Außerdem befassen sich die Experten von AV-Test und der Swiss IT Security Group in diesem Kontext mit der aktuellen Bedrohungslage.

Attacken abwehren, richtig reagieren

Auf der redaktionellen Seite geht es unter anderem um die Absicherung von Azure Active Directory und Microsoft 365. Überdies steht die Sicherheit von Windows 11 mit Bordmitteln im Fokus. In Workshops wie "Kurzeinführung Incident Response & Digital Forensics" und "Digitaler Ersthelfer" geht es darum, wie man sich im Fall einer laufenden IT-Attacke am effektivsten verhält, um das Feuer so schnell wie möglich einzudämmen.

Das vollständige Programm ist auf der Website einsehbar.

Jetzt Ticket sichern!

Den ersten Abend schließt der Comedy-Hacker Tobias Schrödel mit seiner Live-Deepfake-Show. Im Anschluss findet die secIT-Party zum Netzwerken und Spaß haben statt.

