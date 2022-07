secIT DIGITAL: Programmstart der Online-Ausgabe der IT-Security-Messe von Heise

Wer sich einen ersten Einblick in das Programm der Online-Ausgabe der secIT verschaffen möchte, findet jetzt auf der Website der IT-Security-Messe einen ersten Schwung an Vorträgen. Die secIT DIGITAL findet am 13. und 14. September 2022 statt. Dann können sich IT-Sicherheitsbeauftragte, Rechenzentrumsleiter, Netzwerkadministratoren und Entscheider zum aktuellen Stand der IT-Security informieren, um gegen aktuelle Cyber-Bedrohungen gewappnet zu sein.

Von erfahrenen Heise-Redakteuren kuratiertes Programm

Die Programm-Highlights der Online-Konferenz sind die von c't, iX und heise Security ausgewählten und nun einsehbaren Vorträge. Dafür haben die Redaktionen unabhängige Speaker und spannende Themen ausgewählt. Dabei stehen die Inhalte im Mittelpunkt und Teilnehmenden nehmen handfeste Fakten mit, die sie direkt in ihrem IT-Alltag umsetzen können.

Die bislang zu findenden Vorträge machen ungefähr ein Drittel des späteren Programms aus. Insbesondere von den circa 15 ausstellenden Partnern werden weitere Vorträge und Breakout-Sessions zu deren Produkten und Services hinzukommen, sodass die Teilnehmenden in Summe rund 30 Vorträge und etliche Präsentationen der Partner über die zwei Tage hinweg geboten bekommen.

Einen Schwerpunkt macht sicherlich der Umgang mit Supply-Chain-Attacken aus. Außerdem geht es um das richtige Verhalten und Dokumentieren in IT-Krisensituationen, und die Sicherheit von Active Directory spielt – wenig verwunderlich – ebenfalls eine Rolle.

Darüber hinaus finden sich derzeit zwei ganztägige Workshops im Programm:

Sicherheit von Windows 10/11 im Unternehmenseinsatz (8. September)

Sicherheit von Microsoft 365 & Office 365 im Unternehmenseinsatz (9. September)

Kostenlos bis Ende August

Bis 31. August 2022 kann man im Ticketshop ein kostenloses "Sponsored Ticket" für die Veranstaltung buchen. Wer sich dafür entscheidet, zeigt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter Heise Medien sowie die Sponsoring-Partner der secIT DIGITAL die bei der Registrierung angegebenen eigenen Daten erhalten und die betreffenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Ein Standard-Ticket ohne Datenfreigabe kostet für beide Tage 179 Euro (inkl. MwSt.).

Um an der secIT DIGITAL teilzunehmen, benötigt man lediglich einen Computer oder ein Smartphone/Tablet und Zugang zum Internet. Die Vorträge laufen als Live-Videos auf zwei virtuellen Bühnen ab und es gibt selbstverständlich auch Zeit für die Fragen von Teilnehmern.

(ane)