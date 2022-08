secIT Digital: Jetzt noch gratis Ticket für die IT-Security-Konferenz sichern

Bis einschließlich 31. August 2022 gibt es im Ticketshop der secIT Digital noch kostenlose "Sponsored Tickets". Im redaktionell ausgewählten Programm gibt es keine Werbung, sondern ausschließlich hilfreiche Fakten.

Ablauf

Die secIT Digital findet am 13. und 14. September 2022 komplett digital statt. Für die Teilnahme benötigt man lediglich ein Endgerät mit einem Webbrowser und einer aktiven Internetverbindung. Die Vorträge werden als Live-Videos gestreamt. Im Anschluss gibt es noch Zeit für Fragen.

Dr. Yvonne Bernard, Chief Technical Officer Hornetsecurity, schätzt in der Podiumsdiskussion die Gefahr von Lieferketten-Angriffen ein.

Am 8., 9. und 21. September gibt es noch Ganztagesworkshops, wie man Windows und Office 365 so sicher wie möglich in Unternehmen einsetzt. Außerdem gibt es eine Ausbildung zum digitalen Ersthelfer, damit man im Ernstfall sortiert auf IT-Sicherheitsvorfälle reagieren kann.

Wer sich für ein gratis "Sponsored Ticket" entscheidet, zeigt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter Heise Medien GmbH & Co. KG sowie die Sponsoring-Partner der secIT Digital die bei der Registrierung angegebenen eigenen Daten erhalten und den betreffenden Teilnehmer zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Ein Standard-Ticket ohne Datenfreigabe kostet für beide Tage 179 Euro.

Die Inhalte zählen

Am 13. September geht es im ersten Block um den globalen Cyberwar und welche Bedeutung er für deutsche Unternehmen hat. Teilnehmer bekommen eine realistische Einschätzung der Gefahr und wie man Firmen zukunftssicher dagegen aufstellen kann. Der zweite Block dreht sich um Lieferketten-Angriffe und wie man sich davor schützen kann.

Am 14. September geht es darum, wie man effektiv reagiert, wenn sich Angreifer bereits im Firmen-Netzwerk befinden. Außerdem steht die Sicherheit von Active Directory im Fokus. Das komplette Programm ist online einsehbar.

(des)