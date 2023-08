Inhaltsverzeichnis secIT Digital: Ransomware effektiv in Schach halten Echte Hilfe

Wie ein aktueller Bericht des Bundeskriminalamts zeigt, kostet Firmen Cybercrime hierzulande über 200 Milliarden Euro. Doch das muss nicht sein. Auf der secIT Digital gibt es im September jede Menge praxistaugliches Wissen, dass Admins ohne Umschweife für einen effektiveren Schutz der IT-Infrastruktur einsetzen können.

Echte Hilfe

Die von den Redaktionen von c't, heise Security und iX handverlesenen Referenten vermitteln ihr Fachwissen in Vorträgen und Workshops kompakt und verständlich. Die redaktionellen Inhalte sind frei von Werbung und geben Admins konkrete Sicherheitstipps in die Hände.

Die IT-Security-Konferenz findet am 13. und 14. September 2023 online statt. Für die Teilnahme benötigen Sie lediglich einen Computer mit einer aktiven Internetverbindung. Die Vorträge finden als Live-Video statt. Selbstverständlich gibt es auch noch Zeit für Fragen.

Wer seine Kontaktdaten mit dem Veranstalter Heise Medien GmbH & Co. KG sowie den Sponsoring-Partnern teilt, bekommt das Ticket im Onlineshop gratis. Ein Standard-Ticket kostet 249 Euro. Die kostenpflichtigen Workshops finden vor und nach der Security-Konferenz statt. Die Termine und Themen sind im Programm einsehbar.

Frank Ully, Head of Research Oneconsult, deckt in seinem Vortrag Sicherheitsmythen und -irrtümer auf.

Die Vorträge und Workshops helfen bei der Abwehr von Cyberattacken, es gibt aber auch Inhalte die helfen, wenn es bereits in der IT geknallt hat. In seinem Vortrag "Ransomware – von den Angreifern und ihren Methoden zur richtigen Reaktion" schildert Stefan Strobel, Geschäftsführer cirosec GmbH, welche Angriffstechniken derzeit zum Einsatz kommen und wie man sich am besten dagegen aufstellt.

Nadia Meichtry, Digital Forensic & Incident Specialist Oneconsult, zeigt in ihrem Vortrag "E-Mail als beliebtes Einfallstor für Angreifer", woran Mitarbeiter betrügerische Mails erkennen und wie sie mit ihnen umgehen sollten.

Bei den Workshops geht es unter anderem um die Absicherung von Azure Active Directory und an welchen Sicherheitslücken Angreifer besonders oft ansetzen.

