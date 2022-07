secIT Digital: So schützt man Unternehmen vor gezielten Cyberangriffen

Die secIT Digital findet am 13. und 14. September 2022 online statt. Die Teilnahme gelingt bequem über einen Webbrowser. Nach den Live-Videostreams stehen die Referenten noch für Fragen bereit. Das redaktionelle werbefreie Programm haben die Redaktionen von c't, heise Security und iX ausgewählt. Im Vor- und Nachgang gibt es noch vertiefende Ganztages-Workshops zu verschiedenen IT-Security-Themen. Tickets gibt es im Online-Shop.

Cyberwar und Supply-Chain-Attacken

Am 13. September geht es unter anderem darum, was für eine Rolle der globale Cyberwar für Unternehmen spielt. Die Keynote klärt, wer überhaupt gefährdet ist und wie hoch die Gefahr wirklich ist. Außerdem gibt Michael Veit, Technology Evangelist Sophos, wichtige Tipps, wie Firmen sich in puncto Cyberwar-Abwehr zukunftssicher aufstellen können.

Dr. Yvonne Bernard, Chief Technical Officer Hornet Security, schätzt in der Podiumsdiskussion die Gefahr von Lieferketten-Angriffen ein.

Der zweite Teil des Tages steht im Zeichen von Lieferketten-Attacken. Die schwere Sicherheitslücke in der Java-Logging-Bibliothek Log4j hat erneut demonstriert, wie gefährlich Software-Abhängigkeiten sein können. Jan Mahn, leitender Redakteur c't, zeigt, dass viele Unternehmen oft erstaunlich wenig über ihre eingesetzte Software wissen. In der Podiumsdiskussion schätzen mehrere Experten die Gefahr durch Lieferketten-Angriffe ein.

Im Ernstfall richtig reagieren

Wissen Sie, wie man sich am effektivsten verhält, wenn sich Angreifer bereits im eigenen Netz befinden? Darauf kann man sich vorbereiten und das Thema Incident Response macht einen großen Teil des zweiten Tages der secIT Digital aus.

Zum Abschluss des Tages geht es um den sicheren Betrieb von Active Directory und es gibt einen Ausblick zur aktuellen Lage der IT-Sicherheit.

Noch mehr Fachwissen

Am 8. September geht es im Ganztags-Workshop um die Sicherheit von Windows 10/11 im Unternehmenseinsatz. Am 9. September steht der Einsatz von Microsoft 365 und Office 365 in Firmen im Fokus. Am 21. September kann man sich das Rüstzeug als Digitaler Ersthelfer aneignen, um optimal für IT-Sicherheitsvorfälle vorbereitet zu sein.

Jetzt Tickets kaufen

Bis 31. August 2022 kann man im Ticketshop ein kostenloses "Sponsored Ticket" für die Veranstaltung buchen. Wer sich dafür entscheidet, zeigt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter Heise Medien GmbH & Co. KG sowie die Sponsoring-Partner der secIT Digital die bei der Registrierung abgegebenen persönlichen Daten erhalten und den betreffenden Teilnehmer zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Ein Standard-Ticket ohne Datenfreigabe kostet für beide Tage 179 Euro. Die Workshops kosten 799 Euro.

