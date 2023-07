secIT Digital: Wie ChatGPT Pentestern helfen kann – oder auch nicht

Verschlüsselungstrojaner gehören nach wie vor zu einer der größten Bedrohungen für Firmen. Cyberkriminelle erpressen damit weltweit Milliardenbeträge und ein Ende ist nicht in Sicht. Auf der secIT Digital bekommen IT-Sicherheitsverantwortliche effektive Schutzkonzepte vermittelt. Aber die IT-Security-Online-Konferenz bietet noch viel mehr.

Die Veranstaltung

Die secIT Digital findet am 13. und 14. September 2023 online statt. Im Vorfeld und Nachgang gibt es noch verschiedene Workshops. Für die Teilnahme benötigen Sie lediglich einen Computer mit aktiver Internetverbindung. Die Vorträge finden als Live-Video direkt im Webbrowser statt. Im Anschluss ist noch Zeit für Fragen an die Referenten. Die Veranstaltung richtet sich unter anderem an Admins, Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsverantwortliche.

Im Workshop "Pentest Top 10 – die häufigsten und schwerwiegendsten Lücken" zeigt Dr. Jörg Schneider auf, wie Unternehmen sich vor weitverbreiteten Attacken schützen können.

Wer bereit ist, seine Kontaktdaten mit heise und den Partnern der secIT Digital zu teilen, bekommt ein kostenloses Ticket im Shop. Wer das nicht möchte, muss für ein Ticket 249 Euro zahlen.

Das Programm

Den Kern der Konferenz bilden die von c't, heise Security und iX ausgewählten redaktionellen Vorträge und Workshops. Beispielsweise der Vortrag "Gefühlt sicher: Sicherheitsmythen und -irrtümer" leistet Aufklärungsarbeit und zeigt, wie eine effektive Absicherung der IT aussieht.

Außerdem gibt es zwei Vorträge, die Schutzmaßnahmen gegen Ransomware-Attacken erläutern. Der Vortrag "E-Mails als beliebtes Einfallstor für Angreifer" zeigt, worauf Angestellte im Arbeitsalltag unbedingt achten müssen. Obendrein geht es um den Einsatz von ChatGPT für Pentester. Kann KI Sicherheitsforschern wirklich helfen? Das Programm der Konferenz ist online einsehbar.

In den im Ticketshop buchbaren Workshops geht es unter anderem um die Absicherung von Azure Active Directory und wie moderne Angriffe auf Unternehmen funktionieren.

