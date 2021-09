secIT Special: Ist Ihre Firma gegen Cyber-Attacken gefeit? Machen Sie den Test

Im Grunde ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich ein Trojaner im eigenen Firmennetzwerk breit macht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Um das zu verhindern, sind mehrere Security-Bausteine nötig. Welche das sind und wie man sich im Ernstfall am effektivsten verhält, erläutern die Referenten im secIT Special "Cybersicherheit für KMU – Kaufen, mieten oder selber machen?" am 16. September ab 09:30 Uhr.

Die Online-Security-Konferenz

Die Themen und Referenten haben die Reaktionen von c't, heise Security und iX ausgewählt. Hier stehen hilfreiche Fakten und wertvolle Informationen im Vordergrund. Das Ziel ist es, dass jeder Teilnehmer konkrete Informationen zur Verbesserung der IT-Sicherheit in seiner Firma mitnimmt.

Julia Vahldieck führt aus, ob der Einsatz eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) wie bei Großkonzernen auch für KMUs sinnvoll ist.

Die Security-Konferenz findet komplett online statt. Für die Teilnahme benötigen sie lediglich einen Computer oder ein Tablet mit einem Webbrowser, über den der Videostream und der Chat für Nachfragen läuft. Ein Ticket kostet im Online-Shop 129 Euro. Für 258 Euro gibt es ein Kombiticket für alle drei secIT Specials – damit sparen Sie 30 Prozent zur Einzelbuchung. Vom ersten bereits stattgefundenen Event gibt es eine Videoaufzeichnung. Die nächste Veranstaltung der Reihe findet am 9. Dezember 2021 mit dem Claim "Hacking for Security – Was Sicherheitstests für Unternehmen bringen!" statt.

Inhalte an erster Stelle

Um das Angriffsrisiko des eigenen Unternehmens einschätzen zu können, macht Viktor Rechel, secuvera GmbH, in seinem Vortrag "Der Cyber-Sicherheits-Check für KMU – Einführung, Relevanz und Praxis" mit Ihnen den Test.

Im Vortrag "Informationssicherheitsmanagementsystem – Langer Name, noch längere To-do-Liste?", dröselt Julia Vahldieck, HiSolutions AG, auf, was hinter dem Begriff steckt und ob das System bei KMUs überhaupt Sinn macht.

Daniel Jedecke, HiSolutions AG, erläutert, wie effektiv es ist, Cybersicherheit auszulagern. Für alle, die das bereits so machen, ist die Podiumsdiskussion "Services an Dritte auslagern – und wer haftet im Ernstfall?" besonders spannend.

Als Krisenmanagerin berichtet Dr. Stefanie Frey, Deutor Cyber Security Solutions GmbH, was nach einer Attacke mit einem Erpressungstrojaner passieren muss, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das volle Programm können Sie auf der Website einsehen.

(des)