secIT Special: Kleine Unternehmen effektiv vor Cyber-Attacken schützen

Der Fokus von Erpressungstrojanern richtet sich ganz klar immer mehr auf Unternehmen und weg von Privat-Personen. Hier ist einfach mehr Lösegeld zu holen. Davon sind auch immer stärker kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bedroht. Doch oft fehlt es neben finanziellen und personellen Ressourcen auch an Fachwissen, um Netzwerke und Computer vor Attacken zu schützen.

Das Quartalsspecial der Security-Konferenz secIT widmet sich einen ganzen Tag dem Thema "Cybersicherheit für KMU - kaufen, mieten oder selber machen?". Die Online-Veranstaltung findet am 16. September statt. Für die Teilnahme genügt ein Computer mit einem Webbrowser und einer aktiven Internetverbindung. Bis 18. August gibt es Tickets noch für 109 statt 129 Euro.

Mit dem Kombiticket für 258 Euro spart man 30 Prozent. Neben der Teilnahme bekommt man zusätzlich eine Videoaufzeichnung des secIT Specials „IR, SOC und SIEM - Verteidigungschinesisch (nicht nur) für Anfänger“. Außerdem kann man im Dezember dem secIT Special "Hacking for Security - Was Sicherheitstests für Unternehmen bringen!" beiwohnen.

Daniel Jedecke, HiSolutions AG, berät und begleitet Unternehmen bei der Einführung von Informationssicherheitsmanagement-Systemen.

Kuratiert von c't und iX

Damit Teilnehmer so viele Fakten wie möglich in ihren IT-Security-Alltag mitnehmen können, haben sich die Redaktionen von c't, heise Security und iX um die Themen und Referenten gekümmert. Es gibt also jede Menge Fakten und keine leeren Werbehülsen.

Trauen Sie einem Lokführer zu, ein Flugzeug zu fliegen? Wenn nein – warum soll Ihr Administrator dann die komplette IT-Security übernehmen? Diese und andere zentrale Fragen beantwortet Daniel Jedecke in seinem Vortrag "Machen oder machen lassen, das ist hier die Frage! Cybersicherheit in KMU".

Welche Rolle Information-Security-Management-Systeme (ISMS) für KMUs spielen, klärt Julia Vahldieck in ihrem Vortrag. Dr. Stefanie Frey berichtet quasi von der Front und zeigt auf, was eine Erpresser-Attacke auf Unternehmen bedeutet und wie man am effektivsten handelt, wenn Angreifer bereits im eigenen Netz sind.

Die Podiumsdiskussion wirft verschiedene Schlaglichter auf den Fall, wenn es trotz IT-Security-Services von Dritten zum Ernstfall kommt und wer dann haftet. Weitere Infos zum Event, den Ablauf, den Referenten und dem Programm finden sich auf der Website des secIT Specials.

(des)