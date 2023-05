Die Softwarearchitektur-Szene ist aus dem Häuschen: Angeblich rudert Amazon zurück – von Microservices zu Monolithen? Nach den jahrelang genutzten Microservices geht es einer Ankündigung des AWS Prime-Video-Teams zufolge scheinbar zurück zum Monolithen. Eberhard Wolff schaut hinter den Hype, denn in Wirklichkeit geht es um etwas anderes, als die Headlines und von Amazon unglücklich formulierte Ankündigung nahelegen – es geht um die iterative Weiterentwicklung einer Architektur anhand von Qualitätszielen.

Kristian Köhntopp hatte sich für Heise in einer unaufgeregten Analyse bereits des Themas angenommen: "Amazons neuer Modulith – Services neu zuschneiden macht noch keinen Monolithen". Videocast-Host Wolff holt das Thema aus Sicht des Softwarearchitekten im Videostream weiter auf den Boden.

Den Livestream zur Sendung gibt es zur gewohnten Zeit hier und auf YouTube – wer zuschaut, kann live Fragen einbringen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden software-architektur.tv: "Amazon: Von Microservices zurück zu Monolithen?" (Livestream)

Sendetermin am Brückentag

Die Ausstrahlung der aktuellen Folge findet am Freitag, 19. Mai 2023 um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen. Aufgrund des Feiertags gibt es diese Woche gleich zwei Ausgaben, die Mittwochsfolge steht als Aufzeichnung bereit:

Experiment: Fragen einreichen zu Zero Trust

Lisa Moritz erstellt diesmal keine Sketchnotes. Stattdessen wird sie mit Christoph Iserlohn (INNOQ) eine Episode zu Zero Trust aufnehmen. Diese wird jedoch nicht live ausgespielt, sondern aufgezeichnet und am 26. Mai veröffentlicht.

Moritz und Wolff sammeln dafür bis zum 21. Mai Fragen auf der Website, per Schnaq, in Slack, per Twitter (@ewolff) oder via Mastodon.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

(sih)