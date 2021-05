software-architektur.tv: Architektur-Management mit Sonargraph

Mit dem Werkzeug Sonargraph können Softwarearchitektinnen und -architekten nicht nur überprüfen, ob Anwendungen die Architekturvorgaben einhalten, sondern auch die Architektur existierender Softwaresysteme auf verschiedene Arten visualisieren. In dieser Folge spricht Eberhard mit seinem Gast Alexander von Zitzewitz darüber, wie man mit Sonargraph einen Überblick über ein großes und komplexes Open-Source-Projekt wie Apache Cassandra bekommen kann und welche Visualisierungen dabei besonders hilfreich sind. Außerdem zeigt von Zitzewitz die Architektur DSL (Domain Specific Language), mit der sich die Abhängigkeiten von Softwaresystemen managen lassen.

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 28. Mai 2021 um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind 28 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit Kurzem bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

