software-architektur.tv: Ask Us Anything live von der OOP

Nach einigen OOP-Specials im Vorfeld der Konferenz auf software-architektur.tv melden sich Lisa Moritz und Eberhard Wolff dieses mal live von der OOP-Konferenz. Die beiden beantworten die Fragen sowohl der Personen vor Ort in München als auch derjenigen, die online den Stream schauen.

Anzeige

Wer auf der Konferenz ist, findet Eberhard und Lisa in Raum Atlanta.

Diese Woche entfallen die Sketchnotes von Lisa Moritz. Den Livestream zur Sendung gibt es am Dienstag, 4. Juli hier und auf YouTube.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Sendetermin, Ausstrahlungsorte, Interaktion

Die Ausstrahlung findet am Dienstag, 4. Juli, ab 13:15 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Anzeige

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(rme)