software-architektur.tv: Besser Software entwickeln mit DORA und Accelerate

Wie wird man bei der Softwareentwicklung besser? Dazu gibt es zahlreiche Meinungen – aber nur wenige fundierte Studien. In dieser Folge diskutiert Eberhard Wolff mit Felix Müller die Ergebnisse der "State of DevOps Reports" von DORA (DevOps Research and Assessment) und des Accelerate-Buchs. Müller beschäftigt sich nicht nur theoretisch mit diesen Konzepten, sondern entwickelt auch ein Tool in diesem Bereich. Zusammen werden Müller und Wolff teilweise überraschende Ergebnisse aus den DORA-Reports analysieren: Trunk-basierte Entwicklung ist Pull Requests überlegen, man wird nicht schneller, wenn man Personen zur zeitnahen Genehmigung von Software-Änderungen abstellt, und man sollte immer in möglichst kleinen Arbeitspaketen arbeiten, auch wenn das scheinbar einen Overhead hat.

Die Ausstrahlung erfolgt live am morgigen Freitag, 10. Juni 2022, um 12 Uhr (MESZ), die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen. Sketchnotes wird es diesmal nicht geben.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

