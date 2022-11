"Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen", lautet ein altbekanntes Sprichwort. Auf dem Weg dahin, ein Meister zu werden, gilt es zu lernen – durch eigenen Fleiß, aber auch durch das Vorbild anderer. Das trifft natürlich auch in der Softwareentwicklung zu. Daher suchen die meisten Programmiererinnen und Programmierer fortwährend nach Ansätzen, um Software noch besser zu entwickeln.

Als optimal gilt dabei, auf eine Sammlung von Ansätzen zurückzugreifen, die dabei helfen – also Best Practices, die sich bereits bewährt haben. In dieser Episode diskutieren Lisa Moritz und Eberhard Wolff, warum Best Practices und Daumenregeln für die Softwareentwicklung mit Vorsicht zu genießen sind – und warum sie sogar schädlich sein können.

Den Talk gibt es zur gewohnten Zeit als Livestream hier und auf YouTube:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden software-architektur.tv: Best Practices – Keine gute Idee

Lisa Maria Moritz erstellt parallel Sketchnotes, die im Hauptstream zu sehen sein werden.

Sendetermin, Ausstrahlungsorte, Interaktion

Die Ausstrahlung findet am Freitag, 11. November 2022, um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(map)