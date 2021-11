software-architektur.tv: Crossfunktionale Teams gezielt in den Abgrund stürzen

Crossfunktionale Teams sind autonom und dadurch produktiver. Soweit der Mythos: In der Realität scheitern Initiativen für einen Wandel zu solchen Teams jedoch viel zu oft. Eberhard Wolffs Gast in der aktuellen Ausgabe von software-architektur.tv ist Sven Johann von INNOQ, der im Videocast auf Basis seiner Erfahrungen als Berater in verschiedenen Projekten zeigt, wieso crossfunktionale Teams oftmals scheinbar zielgerichtet in den Abgrund stürzen oder sogar gestürzt werden. Meistens natürlich unabsichtlich. Selbstverständlich geht es in diesem Gespräch auch darum, wie man Klippen umschifft und wie ein Übergang zu Teams mit einer breiten Expertise und hoher Unabhängigkeit gelingen kann.

Erneut wird es auch bei der Ausstrahlung dieser Folge von software-architektur.tv gleichzeitig einen zweiten Stream geben, in dem Lisa Maria Moritz live Sketchnotes zu den Ausführungen von Johann und Wolff malt – unterlegt mit der Audiospur aus dem Haupt-Stream.

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 12. November 2021 um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 70 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

