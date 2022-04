software-architektur.tv: Data Mesh – nur ein neuer Datenanalyse-Hype?

Data Mesh ist der neue Hype im Bereich Datenanalyse. Während sich hinter einer klassischen Analyse nur nervige Anforderungen verbergen, sollen dieses Mal Softwarearchitektinnen und Entwickler vom neuen Trend profitieren. Eberhard Wolff diskutiert diesen Ansatz und das Neue daran mit seinen Gästen Jochen Christ, Simon Harrer und Theo Pack.

Dabei geht es nicht nur um die Umsetzungsmöglichkeiten, sondern auch um den Einfluss auf die Softwarearchitektur und die Organisation. Schließlich ist Data Mesh gerade entstanden, um trotz dezentraler, selbstorganisierter Teams und lose gekoppelten Komponenten einen zentralisierten Blick auf alle Daten zu liefern.

Die Ausstrahlung erfolgt live am morgigen Freitag, 8. April 2022, um 12 Uhr (MEZ), die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

