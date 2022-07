software-architektur.tv: Die Rolle der Softwarearchitekten

Was macht eine Softwarearchitektin eigentlich genau? Wie schaut der Tagesablauf eines Softwarearchitekten aus? In irgendeiner Form sind sie für die Softwarearchitektur verantwortlich, aber das sagt noch nichts über ihre täglichen Aktivitäten und Prioritäten aus. Eberhard Wolff und Lisa Maria Moritz wollen mit dieser Episode ihres Videocasts Licht ins Dunkle bringen.

Was die Rolle auszeichnet und wie sie sich ausfüllen lässt

Im Mittelpunkt steht diesmal die Frage, wie Softwarearchitektinnen beziehungsweise Softwarearchitekten ihre Rolle jeweils leben: Welche Tätigkeiten sind ihnen besonders wichtig? Mit welchen anderen Personen interagieren sie und in welcher Form?

Wie gewohnt gibt es den Videocast als Livestream hier und auf YouTube:

Software-Architektur.tv: Die Rolle der Softwarearchitekt:in

Bei der aktuellen Folge von software-architektur.tv wird Lisa Maria Moritz erneut live Sketchnotes zu den Ausführungen von Wolff zeichnen. Dafür gibt es diesmal allerdings keinen zweiten eigenen Stream, sondern die Sketchnotes sind ausnahmsweise direkt im Hauptstream zu sehen.

Sendetermin, Ausstrahlungsorte und Interaktion

Die Ausstrahlung findet ausnahmsweise bereits am morgigen Donnerstag, 7. Juli 2022 um 12 Uhr (MESZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(sih)