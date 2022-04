software-architektur.tv: Eine Architektur entwerfen – am Beispiel iSAQB Advanced

Wie erstellt man denn nun eine Softwarearchitektur? In dieser Episode besprechen Lisa Moritz und Eberhard Wolff einen konkreten Architekturentwurf. Das International Software Achitecture Qualification Board (iSAQB) bietet Zertifizierungen für Softwarearchitektinnen und -architekten an und stellt Übungsaufgaben unterschiedlicher Niveaustufen bereit.

Aus dem Aufgabenpool für Fortgeschrittene (iSAQB Advanced Level) haben Moritz und Wolff das Beispiel "Big Spender" ausgewählt: Anhand der Übungsaufgabe verdeutlichen sie in dieser Folge nicht nur eine praxistaugliche Herangehensweise an den Entwurf einer Softwarearchitektur, sondern auch, worauf es beim schriftlichen Teil der iSAQB-Advanced-Level-Zertifizierung ankommt. Die Folge ist daher auch für alle von Interesse, die mit dem Gedanken spielen, sich den Prüfungen für das Softwarearchitektur-Zertifikat zu stellen.

Spoiler: Eine Architektur-Dokumentation beispielsweise nach arc42 ist nicht die Lösung.

Eine Architektur entwerfen – Beispielaufgabe "Big Spender" aus dem iSAQB-Portfolio für Fortgeschrittene (Advanced Level)

