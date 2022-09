software-architektur.tv: Encouraging Engineering Excellence

Bist Du ein Level-10-Experte in Vue.js, Flutter oder TypeScript, oder kämpfst Du immer noch mit Level 2? Und was hat dein Unternehmen für deine Karriere getan? Und warum solltest du dich überhaupt um solche Levels kümmern?

Während Unternehmen häufig sehr gut darin sind, den Erfolg des Unternehmens zu gewährleisten, wird die Entwicklung von Menschen oft nicht wirklich betrachtet und umgesetzt. Zusammen mit einigen Experten aus verschiedenen Unternehmen haben wir begonnen, die Entwicklung von Experten und Wissen in einer die Expertinnen und Experten wertschätzenden Kultur zu formalisieren und die Ergebnisse in einem Creative Commons lizenzierten Dokument zu veröffentlichen. In dieser Folge sprechen Johannes Mainusch, Robert Albrecht und Eberhard Wolff über Skills, Skill Level, persönliche Entwicklungswege und Gehälter – dieses Mal auf Englisch.

Robert Albrecht arbeitet seit 15 Jahren in der IT und ist derzeit als Engagement Manager, Coach sowie Leadership und Strategy Consultant bei Equal Experts tätig. Johannes Mainusch ist Manager und Coach bei kommitment. Sein Fokus liegt auf agilem Management und Transformationen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Lisa Maria Moritz wird auch bei dieser Folge wieder Sketchnotes zu den Ausführungen von Eberhard Wolff und seinen Gesprächspartnern erstellen – ausnahmsweise aber nicht live in einem zweiten Stream.

Die Ausstrahlung der neuen Folge von software-architektur.tv findet am Freitag, 30. Oktober 2022, um 12 Uhr (MESZ) live statt, und sie steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

Weitere Informationen zur Folge finden sich auf der Webseite zum Videocast.

(map)