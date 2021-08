software-architektur.tv: Funktionale Programmierung – Beating the Average?

Funktionale Programmierung wird zwar immer populärer, aber auch heute noch arbeiten die meisten Entwicklerinnen und Entwickler mit anderen Ansätzen. In dieser Episode spricht Eberhard Wolff kurz über die Grundlagen funktionaler Programmierung sowie über das Paper "Beating the Average" von Paul Graham. In dem Dokument beschreibt er seinen eigenen kommerziellen Erfolg mit funktionaler Programmierung. Und natürlich wird es auch um die Frage gehen, warum funktionale Programmierung nicht viel öfter genutzt wird, wenn dieser Ansatz doch solche offensichtlichen Vorteile mit sich bringt.

Erneut wird es auch bei der Ausstrahlung dieser Folge von software-architektur.tv zeitgleich einen zweiten Stream geben, in dem Lisa Maria Moritz live Sketchnotes zu den Ausführungen von Eberhard Wolff malt – unterlegt mit der Audiospur aus dem Haupt-Stream.

Die Ausstrahlung findet am morgigen Freitag, 6. August 2021 um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Live-Streams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

Zusammen mit Lisa Maria Moritz hat Eberhard Wolff das Buch "Sketchnotes zu SoftwareArchitektur im Stream" veröffentlicht, das eine Sammlung von Sketchnotes und Kommentaren zu 36 verschiedenen Folgen enthält. Das Buch ist kostenlos als PDF bei Leanpub erhältlich. In gedruckter Fassung ist es bei Amazon als Hardcover mit glattem Papier oder als Softcover erhältlich.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind weit über 60 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit über einem Jahr bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

