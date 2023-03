software-architektur.tv: Funktionale Programmierung und DDD mit Mike Sperber

Neben dem objektorientierten und imperativen Paradigma gibt es schon seit Langem die funktionale Programmierung (FP), die seiteneffektfrei ist und daher völlig anderen Ideen folgt. Auf der Ebene der Architektur sollten beide Konzepte zu denselben Ergebnissen führen – schließlich geht es beim funktionalen Programmieren lediglich um die grobgranulare Strukturierung des Codes. In dieser Episode sprechen Videocast-Hosts Eberhard Wolff und Lisa Moritz mit Mike Sperber darüber, "ob das wirklich so stimmt", welche Vorteile Funktionales Programmieren auf der Architekturebene bietet und wie es um die Beziehung zwischen Domain-driven Design (DDD) und Funktionalem Programmieren bestellt ist.

Den Livestream zur Sendung gibt es zu einer ungewohnten Zeit hier und auf YouTube – diesmal findet die Ausstrahlung schon am Dienstag statt. Wer zuschaut, kann live Fragen einbringen:

Diese Woche entfallen die Sketchnotes, da Lisa Moritz vor der Kamera steht. Mehr Informationen zum Gast der diesmaligen Episode Mike Sperber gibt es auf seiner beruflichen Website.

Sendetermin, Ausstrahlungsorte, Interaktion

Achtung, die Ausstrahlung findet diesmal ausnahmsweise bereits am Dienstag, 14. März 2023 um 12 Uhr (MEZ) live statt, die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams lassen sich Fragen via Twitch- oder YouTube-Chat, per Twitter an @ewolff oder anonym mit dem Formular auf der Videocast-Webseite einbringen.

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger und Podcaster auf heise Developer und bekannter Softwarearchitekt in Diensten des IT-Beratungsunternehmens INNOQ. Seit Juni 2020 sind über 100 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff solo. Seit mittlerweile zwei Jahren bindet heise Developer die über YouTube gestreamten neuen Episoden jeweils im Online-Channel ein, sodass Zuschauer aus den Heise Medien heraus dem Videocast folgen können.

